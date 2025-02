Angela Similea și Irina Loghin, folosite în reclame mincinoase

Unele dintre cele mai iubite soliste, Angela Similea și Irina Loghin, sunt victime ale valului de reclame mincinoase care folosesc ilegal imaginea unor vedete.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a publicat mai multe articole despre acest fenomen online periculos aici: Escrocherii în numele unor vedete precum Esca, Delia sau Măruță sau aici Bobonete cere încadrare penală pentru colesterol și diabet în România.

Schema este simplă: pe site-urile unor publicații online respectabile se afișează reclame care, odată accesate, conduc utilizatorii pe site-uri obscure.

Aici sunt folosite ilegal imagini cu vedete din muzică sau televiziune pentru a face reclamă la tot felul de produse și servicii dubioase.

- Publicitate -

Angela Similea: Neg ferm videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale

Cântăreața Angela Similea este una dintre puținele vedete de la noi care a reacționat public. Recent, aceasta a postat pe Facebook un mesaj prin care neagă orice asociere de natură comercială:

”Dragii mei, vreau să clarific și să neg ferm participarea mea în videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se folosește imaginea mea pentru a face reclamă unui anumit produs. Nu mi-am dat consimțământul pentru utilizarea imaginii mele în acest context și consider acest lucru o încălcare a drepturilor mele.

De asemenea, vreau să subliniez că nu am sfătuit pe nimeni să folosească anumite produse. Vă asigur că nu am nicio legătură cu produsul promovat în aceste videoclipuri și nu am fost implicată în realizarea acestor reclame.

- Publicitate -

Vă rog să ignorați orice material vizual sau informațional care implică imaginea mea în acest scop. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea constantă!”

Irina Loghin: Sunt disperată!

Recent, o altă cântăreață cunoscută, Irina Loghin, a declarat în emisiunea lui Măruță de la Pro TV că se simte batjocorită de publicitatea falsă, realizată cu inteligența artificială, care se folosește de imaginea ei.

”Ce facem cu inteligența artificială? Mă batjocorăște pe mine, ca imagine. Pe urmă, pe cei care cumpără (n.r. atrași de imaginea folosită ilegal a vedetei) acele medicamente toxice. Mă sună foarte multă lume. Sunt chiar disperată. La cine să mă adresez? Nu există un organ în România să te poată salva de așa ceva?!

- Publicitate -

Am primit telefoane de la persoane care au spus că au cumpărat crema recomandată de mine, care nu i-a ajutat cu nimic. Îmi spun că au dat 500 de lei pe un borcănel Eu ce să le răspund?

M-am văzut mai săptămâna trecută într-un cărucior cu rotile, că am avut nu știu ce diabet și că m-am făcut bine cu medicamentul miracol, pe care îl recomand. Ce poți să le spui oamenilor? Este foarte grav pentur că oamenii cumpără, au încredere în mine. Nici nu-ți dai seama că e ceva fals acolo” a declarat Irina Loghin.

VIDEO De la minutul 2:45