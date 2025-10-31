Noile tarife TCE în Ploiești. Cât vor costa abonamentele

De săptămâna viitoare, cetățenii care vor să circule cu mijloacele de transport ale TCE în Ploiești vor scoate din buzunare mai mulți. De miercuri, 5 noiembrie, prețul unei singure călători va costa 4 lei, în loc de 2.5 lei cât este în prezent.
Creșteri de prețuri au suferit și abonamentele oferite de societatea de transport public din Ploiești.
Proiectul majorării prețurilor a fost votat în ședința de consiliu local de joi, 30 octombrie, cu 23 de voturi „pentru” și trei abțineri.
Noile tarife TCE
Tarifele pentru titlurile de călătorie – bilete și abonamente aplicabile serviciului public de transport local de persoane în Municipiul Ploiești:
- Bilet o călătorie – 4 lei
- Bilet plată prin SMS* – 4 lei + cost operare sms
- Bilet toate liniile valabil 60 minute, achiziționat online -5 lei
- Bilet toate liniile valabil 60 minute, achiziționat prin SMS* – 5 lei + cost operare SMS
- Bilet suprataxă – 40 lei
- Abonament nenominal toate liniile 1 zi – 10 lei
- Abonament 7 zile 1 linie – 25 lei
- Abonament 7 zile toate liniile – 35 lei
- Abonament lunar 1 linie – 91 lei
- Abonament lunar toate liniile – 131 lei
- Abonament lunar nenominal agenți economici toate liniile – 208 lei
- Abonament nominal valabil pe toate liniile pentru studenți, inclusiv studenți orfani – 118 lei
- Abonament pe toate liniile lunar- valabil in zilele luni-vineri – 91 lei
- Abonament pe toate liniile valabil 3 luni – 300 lei
- Abonament pe toate liniile valabil 6 luni – 550 lei
- Abonament pe toate liniile valabil 12 luni – 1000 lei
*La valoarea biletului achiziționat prin SMS, prevăzută în lista tarifelor, se adaugă contravaloarea costului transmiterii SMS-ului, pe care îl suportă călătorul.