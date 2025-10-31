- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Noile tarife TCE în Ploiești. Cât vor costa abonamentele

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
autobuz tce scumpire transport

De săptămâna viitoare, cetățenii care vor să circule cu mijloacele de transport ale TCE în Ploiești vor scoate din buzunare mai mulți. De miercuri, 5 noiembrie, prețul unei singure călători va costa 4 lei, în loc de 2.5 lei cât este în prezent. 

- Publicitate -

Creșteri de prețuri au suferit și abonamentele oferite de societatea de transport public din Ploiești.

Proiectul majorării prețurilor a fost votat în ședința de consiliu local de joi, 30 octombrie, cu 23 de voturi „pentru” și trei abțineri.

- Publicitate -

Noile tarife TCE

Tarifele pentru titlurile de călătorie – bilete și abonamente aplicabile serviciului public de transport local de persoane în Municipiul Ploiești:

  • Bilet o călătorie – 4 lei
  • Bilet plată prin SMS* – 4 lei + cost operare sms
  • Bilet toate liniile valabil 60 minute, achiziționat online -5 lei
  • Bilet toate liniile valabil 60 minute, achiziționat prin SMS* – 5 lei + cost operare SMS
  • Bilet suprataxă – 40 lei
  • Abonament nenominal toate liniile 1 zi – 10 lei
  • Abonament 7 zile 1 linie – 25 lei
  • Abonament 7 zile toate liniile – 35 lei
  • Abonament lunar 1 linie – 91 lei
  • Abonament lunar toate liniile – 131 lei
  • Abonament lunar nenominal agenți economici toate liniile – 208 lei
  • Abonament nominal valabil pe toate liniile pentru studenți, inclusiv studenți orfani – 118 lei
  • Abonament pe toate liniile lunar- valabil in zilele luni-vineri – 91 lei
  • Abonament pe toate liniile valabil 3 luni – 300 lei
  • Abonament pe toate liniile valabil 6 luni – 550 lei
  • Abonament pe toate liniile valabil 12 luni – 1000 lei

*La valoarea biletului achiziționat prin SMS, prevăzută în lista tarifelor, se adaugă contravaloarea costului transmiterii SMS-ului, pe care îl suportă călătorul.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -