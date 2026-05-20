Accident rutier cu o victimă în Brazi

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc miercuri după amiază la intersecția DJ 140 cu DJ 101G în localitatea Brazi.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, în urma coliziunii o persoană a fost rănită. Martorii la eveniment susțin că accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.

UPDATE Cum s-a produs accidentul

Potrivit IPJ Prahova, din cercetările preliminare a reieșit că un bărbat de 73 de ani ar fi condus un autovehicul pe Drumul Județean 101G, din direcția Brazi către Popești și ar fi intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus de o femeie de 39 de ani pe Drumul Județean 140.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, precum și a două pasagere de 16 și 72 de ani din primul autovehicul, care au fost transportate la unitatea medicală în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

Conducătorii celor două vehicule au fost testați cu aparatul etiliotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.