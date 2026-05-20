BNR revizuiește prognoza de inflație la 5,5%. România, în continuare pe primul loc în UE la scumpiri

Banca Națională a României a majorat semnificativ prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 3,9% la 5,5%, după ce datele Institutului Național de Statistică au arătat că rata anuală a inflației a urcat la 10,7% în luna aprilie — cel mai ridicat nivel din ultimele 13 luni.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că „presiunile inflaționiste s-au amplificat” și a precizat că România ar putea pierde în perioada următoare poziția de țară cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. „Este posibil ca și în Europa inflația să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârșit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”, a concluzionat guvernatorul BNR, potrivit Digi24.

Principalul motor al inflației rămâne sectorul energetic. Energia electrică s-a scumpit cu 54,18% față de aprilie 2025, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor, motorina cu 32,68%, iar benzina cu 22,42%. Chiriile au înregistrat și ele o creștere de 43,78%, iar cafeaua s-a scumpit cu 21,76%.

Pe categorii, serviciile au înregistrat cea mai rapidă dinamică anuală — 13,04% — urmate de mărfurile nealimentare cu 12,02%, în timp ce alimentele s-au scumpit cu 7,39%.

Analiștii BCR au revizuit și ei în sus prognoza, la 5,9% pentru finalul anului, invocând surpriza negativă a inflației din aprilie cauzată de chirii, deprecierea recentă a leului și transmiterea acesteia în prețurile de consum.

La nivel european, România se menține pe primul loc în UE, la o distanță considerabilă față de media blocului comunitar. La polul opus se află Suedia (0,5%), Danemarca (1,2%) și Cehia (2,1%), iar printre țările care ne urmează se numără Bulgaria cu 6% și Croația cu 5,4%.