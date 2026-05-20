Exercițiu tactic în rafinăria Vega Ploiești

Rafinăria Vega Ploiești a participat la un exercițiu tactic complex, sub coordonarea ISU Prahova, pentru verificarea Planului de Urgență Externă, a timpilor de reacție și a fluxului informațional.

Exercițiul tactic, de tip JOINT, derulat de autorități, la care rafinăria a acționat prin Serviciul Privat de Situații de Urgență, a fost conceput și executat în linie cu scenariile prevăzute în planurile de urgență aprobate pentru Vega, rafinăria fiind încadrată ca obiectiv SEVESO.

Scenariul selectat pentru testarea capacității de răspuns a salvatorilor, cu multe elemente surpriză introduse pentru echipajele de intervenție, a presupus lichidarea unui incendiu survenit la un rezervor de solvenți din Parcul de Rezervoare Nord, precum și evacuarea victimelor din instalația de bitum, în urma unei avarii.

Prin simularea acestor elemente, au fost testate cu succes atât viteza de reacție și acțiunile salvatorilor la fața locului, cât și evacuarea în siguranță a celor 12 victime. Exercițiul, prin care au fost testate capacitatea de adaptare și coordonare sub presiune, a fost finalizat în aproximativ 2 ore de la declanșarea alarmei generale pe platformă.

Prima acțiune a fost cea a angajaților rafinăriei, care au oprit pomparea produselor petroliere către instalații, au anunțat incidentul și au alertat autoritățile, în timp ce Serviciul Privat de Situații de Urgență (SPSU) a intervenit cu 15 pompieri și salvatori interni pentru stingerea incendiului, extragerea victimelor și acordarea primului ajutor până la sosirea pompierilor militari.

Conform Planului de Răspuns pentru Situații de Urgență al rafinăriei, a fost activată celula de urgență a platformei Vega pentru coordonarea exercițiului, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului.

În a doua etapă a exercițiului, pompierii militari din cadrul ISU Prahova au acționat pentru lichidarea incendiului, identificarea și evacuarea victimelor, iar acțiunea a fost finalizată cu succes.

La simularea de astăzi au fost implicate 2 autospeciale dotate cu apă și spumă din cadrul Serviciului Privat de Situații de Urgență, precum și 10 mijloace tehnice și peste 50 de salvatori din partea ISU Prahova și a instituțiilor din domeniul sanitar, de mediu și de ordine publică.

Încadrarea rafinăriei Vega ca obiectiv SEVESO (directiva europeană, care face referire la obiective industriale cu risc ridicat de accidente majore) presupune efectuarea de exerciții periodice, ultima astfel de acțiune fiind organizată în mai 2023.

Rompetrol Rafinare, companie care operează rafinăriile Vega Ploiești și Petromidia Năvodari, precum și singura divizie de petrochimie din România, menține un contact permanent cu autoritățile de resort, în vederea consolidării măsurilor de siguranță în operare și de securitate în muncă.

Rafinăria Vega Ploiești este singurul producător de bitum și hexan din România. Bitumul produs la Vega este direcționat exclusiv către piața internă, iar producția de hexan a rafinăriei asigură întregul necesar național. O mare parte din produs ajunge pe piețele internaționale, Vega fiind unul dintre cei mai relevanți producători europeni.

În 2025, rafinăria Vega Ploiești a procesat 395.000 de tone de materii prime, nivel în creștere determinat de cantitățile mai mari de componenți direcționate de rafinăria Petromidia.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).