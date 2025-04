Crema care te scapă de scaunul cu rotile. Cum se vinde la ”ofertă”

Observatorul Prahovean publică un nou episod din campania Siguranță online dedicată reclamelor false. În spatele acestor ”promoții” se află o strângere ilegală de date cu caracter personal și vânzarea unor produse. În cazul de față, este vorba de un supliment alimentar, pentru care este folosit ilegal atât numele unui balerin, cât și al unui medic din România. La finalul articolului puteți asculta convorbirea între reporterul Observatorul Prahovean și agenta de vânzări din call center.

Unul dintre site-urile de știri sportive, orangesport.ro, găzduiește o secțiune de reclamă nativă. Odată accesat link-ul respecitv am fost direcționat către un așa-zis articol de presă care promovează produse ”miraculoase”.

În cazul de față am accesat reclama cu mesajul ”medicii au ascuns o cremă ieftină care va scăpa de durerile articulare pentru totdeauna. Se vinde în fiecare farmacie…”

Am ajuns pe un link generat instant: https://ro42.flekobalm.pro/azQDFTeYOa/P9tx7i0rmbWp1ux/?al=102230&ap=-1&clickid=42b188d82daca13d3d27c4c5efd86588-5962-0403&esub=-7EBRQCgQAAAPBDAM9WwPNrDdWjwEmCQADD8BR7mcRDRoRDSIRDUIRDVoDUk8Hbmwyf2FkY29tYm__U1MxMTAyZmsAA3Fm&pnoorg=1&site_option=0&target=-7EBNQCgQAAAPBDAM9WwAFAQEREQoRCQoRDUIRDRIAAX9hZGNvbWJvATE, care afișa un interviu cu ” marele Robert Attila Kalman”.

Acesta este prezentat drept ”primul balerin al Baletului Național Român. Artist național al României, câștigător al Premiilor de Stat și a trei premii ale Teatrului Masca de Aur. Membru al Consiliului Președintelui României pentru Studierea Afacerilor Românești. Cultură și artă”.

Intitulat „Articulațiile au fost șterse la praf!” Am devenit practic invalid. O singură măsură m-a salvat…”- Robert Attila Kalman, falsul articolul explică ”Cum a ajuns marele Robert Attila Kalman într-un scaun cu rotile din cauza articulațiilor afectate de artroză și ce l-a ajutat să se pună din nou pe picioare”.

O simplă căutare pe internet afișează imaginea reală a balerinului, total diferită de personajul din reclama mincinoasă.

Adevăratul Robert Attila Kalman este balerin la Opera Maghiară din Cluj Napoca, care a acordat un interviu publicației Hotnews în urmă cu trei ani despre probleme sale de sănătate.

Atunci, artistul a povestit că, la vârsta de 22 de ani, a simțit primele dureri la nivelul articulațiilor, fiind ulterior diagnosticat cu poliartrită reumatoidă.

În articolul original, balerinul povestește că de la daignostic la tratament a fost ghidat de medicul său curant, Maria Magdalena Tamaș.

În falsul articol apare numele aceluiași medic specialist în reumatologie, dar cu o altă imagine, identitatea altei persoane ”furată” de pe internet.

”Știința nu stă pe loc. În prezent, există măsuri inovatoare care pot face multe. Sau chiar ridicați dintr-un scaun cu rotile. Dar, din păcate, astfel de remedii nu vor fi prescrise într-o clinică și nu le veți cumpăra într-o farmacie. Vorbesc despre Motion Energy. Dezvoltarea Institutului nostru de Cercetare în Reumatologie. O dezvăluire cu adevărat unică și aș spune revoluționară a oamenilor noștri de știință. Acestea sunt o cremă complet naturală care este capabilă să refacă articulația la nivel cellular” sunt vorbele pe care autorii escrocheriei i le pun în gura reputatului medic. Evident, este un FALS!

Crema respectivă este una ”minune”. Te scapă nu doar de artrită, osteoartrită, sciatică, gută și alte boli articulare, ci și de atac de cord și de accident vascular cerebral.

O aberație, dar câți dintre oamenii cu dureri de ”oase” nu ar da orice pentru a se vindeca?

Odată accesat numele cremei, ești direcționat către o secțiune din site, unde, în urma unei false promoții și tombole, completezi un chestionar cu numele și numărul de telefon, fără ca în prealabil să ți se ceară acordul pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Navigarea online:

Am făcut un experiment și, la nici trei minute după ce am completat chestionarul cu un număr de telefon asociat unei cartele pre-pay, am fost sunat de o agentă de vânzări.

În urma unei discuții destul de lungi, doamna respectivă, cu un puternic accent specific locuitorilor din Republica Moldova, a încercat să-mi vândă, la promoție desigur, la ”numai” 663 de lei, un pachet format din șase tuburi de cremă-minune și două cutii cu capsule, care mă va scăpa 100% de durerile de articulații.

Dialogul poate fi urmărit, mai jos:

De fiecare dată când apelul se întrerupea eram sunat din centrală, de pe un număr de telefon diferit, doamna respectivă insistând să-i dau adresa de domiciliu pentru a trimite cu o firmă de curierat produsele minune.

Atunci când am încercat să obțin explicații pentru relcama mincinoasă în urma căreia am fost sunat, apelul s-a întrerupt brusc!

Acest articol face parte din inițiativa de public awareness referitoare la lipsa de supraveghere și de reglementare a conținutului publicitar bazat pe informații false și care promovează activități ilegale în mediul online, susținută de Observatorul Prahovean.

