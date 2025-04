Sera viitorului din Prahova produce trufandale pentru supermarketuri

Și în România se poate! Departe de imaginea clasică a țăranului cu sapa în mână, într-o comună prahoveană, salata crește în apă, sub lumini controlate, într-un microcosmos în care fiecare mililitru de nutrienți și fiecare rază de lumină e calibrată matematic. Aici, pentru Olimpia Șerban director executiv, agricultura prinde o nouă formă: hidroponică, sustenabilă, inteligentă.

- Publicitate -

La prima vedere, pare o seră ca oricare alta: structură de aluminiu, pereți transparenți, rânduri ordonate. Dar odată ce pășești în interior, ai impresia că ai intrat într-un laborator de cercetare. Liniște, umiditate perfectă, un miros discret de verde viu și un zumzet abia perceptibil al sistemelor care monitorizează în timp real temperatura, aciditatea apei și nivelurile de nutrienți. Aici, în mijlocul unei zone semi-rurale mai exact comuna Poenarii Burchii, Olimpia Șerban cultivă o idee îndrăzneață: salata viitorului.

Povestea producătorului român care aduce salata ecologică pe mesele românilor

Povestea Lolita Company începe în 2009, când fondatorii au decis să investească într-o cultură mai puțin exploatată la acea vreme în România: salata hidroponică. Tehnologia hidroponică permite cultivarea plantelor fără sol, folosind un mediu controlat și soluții nutritive speciale.

„Am pornit cu un hectar de seră și o idee clară: să oferim salată proaspătă, crescută responsabil, fără pesticide și alte chimicale dăunătoare. La început a fost dificil, dar am crezut în acest model de agricultură modernă”, povestește Olimpia Șerban directorul companiei.

Astăzi, suprafața cultivată a ajuns la 6 hectare, dintre care două sunt în spațiu protejat, iar patru în aer liber. Această extindere a permis companiei să își mărească producția și să livreze salată către lanțuri de magazine precum Lidl, Kaufland, Carrefour.

- Publicitate -

Sera hidroponică implică practic cultivarea plantelor în apă, nefiind necesar solul. Pe de altă parte, în Olanda de exemplu, acest tip de seră se folosește foarte mult. De aici s-au inspirat şi fondatorii companiei atunci când au ales să investească într-o astfel de seră.

Sistemul hidroponic utilizat de Lolita Company oferă numeroase avantaje:

Consum redus de apă – plantele absorb doar cantitatea de care au nevoie, iar excesul este reciclat.

Fără pesticide – mediul controlat elimină riscul bolilor și al dăunătorilor, reducând astfel necesitatea tratamentelor chimice.

Producție constantă – indiferent de sezon, salata poate fi cultivată în condiții optime.

Procesul începe cu semințele atent selecționate, care sunt puse la germinat în condiții controlate. După câteva săptămâni, răsadurile sunt mutate în sistemul hidroponic, unde își continuă creșterea. Fiecare lot este monitorizat permanent, iar plantele sunt recoltate manual pentru a evita deteriorarea.

Am stat de vorbă cu Olimpia Șerban de la care am aflat o mulțime de lucruri interesante despre activitatea ce se desfășoară aici la serele companiei.

Reporter: Olimpia, cum ai ajuns de la economistul unei firme renumite la agricultură?Olimpia Șerban: Am venit în această companie din anul 2017, ca economist. Din ce am aflat de la fondatorii firmei nu a fost ușor, primii doi ani s-a lucrat la construcția serei și abia din anul 2011 au început producția. Au fost și obstacole începând de la autorizații, personal specializat, până la munca în sine, dar le-am depășit. Totul a însemnat calcule matematice, economice, la care am participat și rezolvat, economia afacerii în sine, specific meseriei mele. Practic în 2017 am schimbat echipa, a fost un nou început.

- Publicitate -

Reporter: Ce înseamnă, concret, o fermă hidroponică?

Olimpia Șerban: Înseamnă control. Fiecare plantă primește exact cantitatea de apă și nutrienți de care are nevoie. Nu pierzi nimic în sol, nu ai buruieni, nu folosești pesticide. Înseamnă eficiență: recoltăm la 25-30 de zile, față de 45-50 în agricultura clasică. Și înseamnă siguranță alimentară – salata noastră poate fi consumată direct, fără griji, fiind crescută într-un mediu steril. Solul nu o să ne ducă la nesfârșit!

Produsul de bază, salata „Lolita”

Reporter: Practic ce produceți în această „uzină”?

Olimpia Șerban: Produsul de bază este salata „Lolita” ce azi a devenit un brand înregistrat la OSIM, celelalte produse cu care ne mândrim fiind ridichile, gulia, morcovii tot ce ține de verdeață, varză, castraveți. Iar ca totul să fie frumos, în anumite perioade ale anului la noi găsiți și flori. Practic sera funcționează tot timpul anului. Pe aproximativ 80 la sută din suprafața serei cultivăm salata cu rădăcină „Fresh Greens” care se găsește in Kaufland.

Reporter: Cum pot identifica mai ușor clienții produsele dumneavoastră?

Olimpia Șerban: Salata „Fresh Greens, lider de piață, sub cele trei forme de produs, respectiv salata clasică, salata „Frezee”, salata cu rădăcină, este ambalată, etichetată, brenduită. Practic orice lucrător de la magazinele partenere, Kaufland și Lidl vă poate recomanda ușor raionul unde găsiți produsele noastre, salatele produse în sistem de hidroponie. Suntem lider de piață în acest domeniu.

- Publicitate -

Legume și verdețuri pentru masa de Paște

Reporter: Suntem în perioada în care punem pe masa de Paște o mulțime de legume și verdețuri. Ce alte produse se pot găsi pe raioanele specializate ale celor două mari magazine, Kaufland și Lidl?

Olimpia Șerban: Pe lângă produsele „vedetă” salatele, se mai găsesc ridichi la legătură, ridichi ambalate, mărar, pătrunjel, ceapa verde, castraveți, tomate, vinete grafiti.

Reporter: Ce provocări ai întâmpinat în demararea acestui tip de agricultură?

Olimpia Șerban: Cea mai mare provocare a fost mentalitatea. Mulți oameni privesc cu suspiciune ceva ce nu cunosc. „Cum adică, fără pământ?” sau „E modificată genetic?”. E nevoie de multă educație. Apoi, investiția inițială – tehnologia costă. Dar amortizarea e mai rapidă decât în sistemele clasice, pentru că pierderile sunt minime, iar cererea de produse curate e în creștere. Eu am un principiu de viață, un slogan – SE POATE ȘI ÎN ROMÂNIA!

Dacă la început singurul produs era doar salata cu rădăcină, ne-am luptat și am venit cu produse noi: tomate, leguminoase, castraveți, vinete chiar și flori.

Am investit de asemenea în oameni, în forța de muncă. Avem grijă de oamenii noștri, practic cu mici excepții suntem aceeași echipă care am pornit la treabă, suntem 23 de angajați. Avem propriul parc logistic.

Planuri de viitor

Reporter: Care este proiectul imediat pe care dorești să îl implementezi?

Olimpia Șerban: Având în vedere bazinul legumicol situat în imediata vecinătate a noastră, ne propunem pentru anul acesta să devenim o cooperativă agricolă care să furnizeze semințe și material genetic, răsaduri pentru legumicultorii din zonă și nu numai.

- Publicitate -

Reporter: Care sunt principalii clienți?

Olimpia Șerban: Practic peste 80 la sută din producția noastră o livrăm către supermarketuri, dar mai avem atât clienți din zona horeca cât și clienți de răsaduri.

Reporter: Ce face diferența calitativă între produsele Lolita Company și altele?

Olimpia Șerban: În sistem hidroponic cultivăm doar salata, restul în mod convențional chiar ecologic. Avem un teren unde cultivăm în acest fel porumb zaharat, pepeni, legume de sezon, varză. Suntem certificați iar produsele noastre nu conțin pesticide!

Asigurăm o trasabilitate aparte produselor noastre, noi știm foarte bine ce pleacă de la noi! Asigurăm ambalaje de unica folosință, de o calitate aparte.

SE POATE ȘI ÎN ROMÂNIA!

Reporter: Care este raportul calitate versus preț, comparativ cu produse similare pentru a convinge cumpărătorul?

Olimpia Șerban: Sunt produse accesibile din acest punct de vedere, ne aliniem în raport cu piața, oferim produse la „prețul zilei”. Punem suflet și pasiune în ceea ce facem, iar calitatea se vede în sacoșa cumpărătorului. Vreau ca fiecare frunză de salată pe care o producem să fie o promisiune: că putem hrăni lumea fără să epuizăm planeta.

- Publicitate -

Reporter: Olimpia tot ce faci înseamnă pasiune, este adevărat?

Olimpia Șerban: Da, nu neapărat meseria în sine, ci tot ce facem. Planele sunt ca și oamenii, le vedem ce le lipsește, vedem dacă intră în stres, le corectăm, suntem alături de ele. În horticultura nu ai timp liber, nu ai sâmbete sau duminici, nu există sărbători! Exista sută la sută dedicare!

Pe măsură ce părăsim sera un gând devine clar: agricultura nu mai este doar despre pământ, soare și ploaie. E despre cunoaștere, echilibru și responsabilitate. Iar în rândurile acelea perfecte de verde crud, unde fiecare plantă crește în propriul ei „spațiu de confort”, vezi nu doar o frunză de salată, ci o idee care prinde rădăcini – într-un viitor mai curat, mai sigur, mai verde.