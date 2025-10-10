„Online-ul pentru copii” și „Trăiește la volan!”, două proiecte din grijă pentru copiii noștri

Vineri, 10 octombrie 2025, în fața a peste 200 de cadre didactice prahovene, Asociația pentru Transparență în Comunitate (APTC) a prezentat proiectele pe care aceasta le propune pentru comunitate și care se adresează, în special, elevilor de gimnaziu și liceu. Proiectele cuprind activități esențiale pentru lumea riscantă în care copiii noștri trăiesc. Prezentarea a avut loc cu ocazia evenimentului „Consfătuirea Coordonatorilor pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, Ploieşti, 10.10.2025”.

„Online-ul pentru copii – între pericol și resursă” și „Trăiește la volan!” sunt cele două propuneri care vin în întâmpinarea nevoii societății actuale de a-și proteja generațiile viitoare.

Proiect: Online-ul pentru copii – între pericol și resursă

Proiectul “Online-ul pentru copii – între pericol și resursă” își dorește să aducă părinților și dascălilor, un plus de informație verificată despre pericolele din mediul online și despre cum putem proteja copiii în mediul online.

Într-un context post pandemic, în care cei mici au migrat către online, în plină expansiune a inteligenței artificiale și fără politici concrete de educare a maselor privind verificarea surselor de informare, reprezentanții asociației consideră, ca parte a societății civile cu expertiză în domeniu, că au datoria de a oferi suport părinților și cadrelor didactice pentru a conștientiza consecințele consumului de online nereglementat încă pentru copii.

Obiectivul proiectului este acela de a-i sprijini pe părinți și pe profesori să dezvolte abilități pentru a-i proteja copiii, prin metode și tehnici simple și eficiente de navigare în siguranță în mediul digital.

„Ne dorim să oferim informații utile părinților copiilor de gimnaziu și profesorilor pentru ca, ulterior, ei să îi poată învăța pe copii cum să se protejeze în mediul online. Venim cu soluții verificate pentru a-i ghida pe tineri să îmbine, constructiv și în siguranță, viața online cu cea reală”, a declarat Mirela Mihai, inițiatorul și coordonatorul proiectului.

Mirela are alături de ea specialiști și profesioniști, pe care a reușit să-i atragă în acest proiect de care societatea are atâta nevoie. În condițiile în care copiii petrec atât de mult timp în online, este esențial pentru siguranța și dezvoltarea lor să fie ghidați corect în acest sens.

Ce spun specialiștii

Eugenia Popovici, psiholog și psihoterapeut cu peste 25 de ani de experiență în lucrul cu adolescenții, le-a vorbit celor prezenți despre dependența pe care copiii o capătă, și care este la fel de periculoasă ca orice adicție, cea de internet.

„Am o practică bogată cu adolescenții și văd foarte des impactul pe care îl are consumul excesiv de online asupra lor, lucru care afectează întreaga familie. Vorbim de hărțuire, vorbim de cyberbullying, vorbim de izolare socială, tulburări afective, depresie, anxietate, gânduri negative și multe alte riscuri.

Ne dorim să vă aducem date, expertiză și dovezi, de așa manieră încât să le gestionați mai bine, să ne salvăm copiii de aceste riscuri care devin din ce în ce mai periculoase (…)”, a explicat Eugenia Popovici.

Mirelei Mihai și Eugeniei Popovici le stă alături Ciprian Pap, specialistul IT care reprezintă „partea tehnică a proiectului”, așa cum declară chiar el: „Sunt aici pentru a oferi soluții gratuite și la îndemâna oricui și resurse pentru protecția copiilor pe internet”, a afirmat Ciprian.

„Prin intermediul Asociației pentru Transparență în Comunitate reușim să vă furnizăm aceste informații în mod gratuit, fiind prezenți în fiecare școală, acolo unde suntem solicitați”, a concluzionat Mirela Mihai.

Proiect: Trăiește la volan!

Acest proiect urmărește să creeze o punte între școală, poliție și comunitate pentru a forma viitori șoferi responsabili. Abordarea nu va fi de tipul „Să nu faceți asta…”, ci ”Iată ce urmări pot avea faptele șoferilor iresponsabili”, cazuistica prezentată fiind cea care va atrage atenția asupra consecințelor, cea care va da de gândit tinerilor șoferi.

Proiectul se aliniază Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră 2022–2030 și obiectivului european Vision Zero.

Inițiatorul proiectului este jurnalistul Claudiu Vasilescu cel care, prin natura meseriei de peste 30 de ani, și a experienței acumulate, vine cu un proiect în sprijinul tinerilor care își doresc să devină șoferi. El consideră că cel mai important este să previi și a demarat proiectul „Trăiește la volan!”, care propune o educație rutieră altfel, aducând în prin plan cazuistica existentă în prezent.

„Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la accidente rutiere grave, acest lucru spune foarte multe despre noi. Nu vorbim despre infrastructură rutieră ci vorbim despre noi, oamenii, cei care le provocăm. Tineri, cu permis sau, din păcate, fără permis, pică în aceste capcane. De ce? Pentru că există teribilismul specific vârstei, pentru că, din păcate, există alcool, pentru că, din păcate, există droguri, pentru că, din păcate, nu putem controla chiar tot”, a afirmat Claudiu Vasilescu, cu ocazia prezentării proiectului „Trăiește la volan!” în fața a peste 200 de profesori și directori de instituții de învățământ.

Cum se va desfășura proiectul

Proiectul APTC, „Trăiește la volan!”, este o pledoarie pentru viață. El se adresează elevilor de clasa a XI-a, a XII-a și studenților Universității de Petrol și Gaze. El nu spune „NU!”, ci arată de ce NU și ce se poate întâmpla dacă… DA!

„Vom prezenta o cazuistică ce va arăta o realitate. (…) Imaginile vor fi editate, nu vom produce o traumă emoțională copiilor. O vom face cu echipamente de realitate virtuală, care vor arăta ce vezi atunci când ai consumat stupefiante sau când ai consumat alcool. Să vedem dacă mai ești în stare să te urci la volan, să înțelegi ce înseamnă asta!”, a detaliat Claudiu.

La inițiativa APTC pentru implementarea proiectului „Trăiește la volan!”, au răspuns imediat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Prahova, cei ai Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Universitatea de Petrol și Gaze și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova. Toți aceștia au venit să sprijine inițiativa asociației, semn că există o nevoie reală în cadrul comunității de a crește responsabilitatea viitorilor șoferi. Avem nevoie să reducem numărul accidentelor grave! Avem nevoie să trăim!

În cadrul proiectului, specialiștii și reprezentanții APTC vor veni, în fiecare liceu din Prahova, o dată la două săptămâni, pentru a sta de vorbă cu elevii și pentru a desfășura activitățile menite să-i educe pe aceștia cu provire la responsabilitatea la volan.

Asociația pentru Transparență în Comunitate a lansat astăzi, 10 octombrie 2025, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, două proiecte de o importanță majoră pentru comunitatea noastră. Aceste proiecte urmează să fie implementate în perioada următoare, în unitățile de învățământ din județul Prahova și, cu siguranță, vor contribui esențial la siguranța și educarea copiilor noștri.

VIDEO cu prezentarea proiectelor și declarațiile reprezentanților ISJ Prahova