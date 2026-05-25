Restricții temporare de circulație pe DN1/E60 în zona Cornu, la km 99+000 – 99+200

Începând cu luni, 25 mai 2026, ora 10:30, traficul rutier pe DN1/E60 este restricționat temporar în zona localității Cornu, la kilometrul 99, în cadrul lucrărilor de refacere și consolidare a părții carosabile.

- Publicitate -

Restricția vizează banda 1 a sensului de mers Ploiești – Brașov, în zona km 99+000 – 99+200, și este necesară pentru a permite executarea în siguranță a intervențiilor planificate.

Ce lucrări se execută

Lucrările constau în realizarea unui dren longitudinal pentru captarea și evacuarea apelor meteorice, intervenție necesară ca urmare a degradărilor constatate la nivelul acostamentului pe sectorul km 99+000 – 99+550, sensul Brașov – Ploiești. Scopul investiției este creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trafic în zonă.

- Publicitate -

Când se ridică restricțiile

Semnalizarea temporară va fi îndepărtată după ora 16:00, moment după care circulația va reveni la normal, pe ambele benzi.

Pe toată durata lucrărilor, constructorul asigură semnalizarea rutieră temporară conform normelor în vigoare.

Șoferii care tranzitează zona Cornu sunt rugați să circule cu prudență, să reducă viteza și să respecte indicatoarele temporare, în interesul siguranței tuturor participanților la trafic.