Șahul – jocul minților creative la Zbor Hub Ploiești

Asociația EUROSPIRIT și Zbor Hub Ploiești, în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Prahova și Pleiada de Șah, au organizat evenimentul „Șahul – jocul minților creative”, un atelier dedicat promovării șahului în rândul comunității locale.

Evenimentul a reunit participanți de diferite vârste – copii, liceeni și adulți – într-un spațiu prietenos și interactiv, unde aceștia au avut ocazia să joace șah, să socializeze și să descopere beneficiile acestui sport al minții. Atmosfera relaxată și activitățile interactive au demonstrat încă o dată că șahul reprezintă un mod excelent de dezvoltare a gândirii strategice, creativității și răbdării.

Participanții au luat parte la partide amicale de șah și la sesiuni de joc menite să stimuleze spiritul competitiv și colaborarea între generații. Evenimentul a creat un cadru potrivit pentru schimbul de experiențe și pentru apropierea comunității locale prin intermediul unei activități educative și recreative.

Atelierul face parte dintr-o serie de evenimente dedicate promovării șahului și dezvoltării unei comunități active în jurul acestui joc. „Șahul fiind piatra de încercare a inteligenței se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare în rândul tinerilor. Aceasta datorită implicării în dezvoltarea intelectuală în comunitate a Grupului Observatorul Prahovean și Supermarket La Cocoș.” – Constantin Țurlea, Președintele Asociației Județene de Șah Prahova. Seria de evenimente se va încheia cu o competiție de șah organizată pe data de 1 iunie 2026, la Zbor Hub Ploiești. Persoanele interesate sunt invitate să urmărească pagina Zbor Hub Ploiești pentru informații privind înscrierea și programul competiției.

Proiectul ZBOR susținut de BCR este un ecosistem de educație și comunitate pentru tineri 14–25 de ani, construit în jurul unor hub-uri fizice, al aplicației Zbor – spațiu de explorat și al unor programe dedicate de educație financiară, antreprenoriat pentru tineri și dezvoltare personală. În hub-urile ZBOR, tinerii pot testa idei de afaceri, pot întâlni antreprenori reali și pot primi mentorat.