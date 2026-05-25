Robotics Summer Fest 2.0 revine la Ploiești: Două zile de tehnologie și experiențe interactive pentru toate vârstele!

După succesul impresionant al primei ediții, echipa BraveBots pregătește în acest final de primăvară o nouă experiență dedicată pasionaților de tehnologie, inovație și educație STEM. Robotics Summer Fest 2.0 va avea loc în perioada 30-31 mai 2026, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, iar echipa de robotică a C.N. “Mihai Viteazul” promit un eveniment și mai interactiv, mai spectaculos și mai apropiat de comunitate decât ediția precedentă. Inspirat de succesul primei ediții, festivalul își propune să transforme din nou Ploieștiul într-un centru al tehnologiei și creativității pentru tineri.

Timp de două zile, participanții vor putea lua parte la ateliere interactive de robotică și programare, concursuri pentru copii și adolescenți, activități STEAM, demonstrații tehnologice și experiențe practice dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Organizatorii pregătesc și zone speciale pentru cei mici, unde joaca se va îmbina cu primele noțiuni de inginerie, programare și construcție LEGO.

La eveniment vor participa mai multe echipe FIRST Tech Challenge din țară, care își vor prezenta roboții și proiectele dezvoltate pe parcursul sezonului competițional. Publicul va avea ocazia să urmărească meciuri demonstrative FTC, într-o atmosferă asemănătoare competițiilor oficiale de robotică, unde strategia, viteza și inovația se întâlnesc într-un spectacol autentic.

Un punct central al ediției din acest an va fi zona dedicată tehnologiilor emergente și inteligenței artificiale. Speakeri din domeniul tech, AI, educație și cercetare vor susține prezentări și sesiuni interactive despre viitorul tehnologiei și impactul acesteia asupra societății. În plus, mai multe organizații și instituții, precum ROSPIN și reprezentanți de la laserul ELI-NP de la Măgurele, vor avea standuri tehnice care vor putea fi vizitate pe tot parcursul festivalului.

Printre invitații speciali se numără Julia Boca, UPB Solar, Rospin, reprezentanți ai ONU, Ștefan Dăscălescu și mulți alții. Participanții vor putea interacționa direct cu aceștia și vor putea descoperi tehnologii și proiecte reale din domeniul cercetării și explorării spațiale, inteligenței artificiale și design-ului.

Pe lângă partea educațională, Robotics Summer Fest 2.0 va include muzică, activități recreative, provocări interactive, premii și multe surprize pregătite de echipa organizatoare. Evenimentul continuă misiunea începută anul trecut: aceea de a demonstra că tehnologia și educația pot deveni accesibile, captivante și inspiraționale pentru întreaga comunitate!

”Tocmai de aceea, vă așteptăm cu drag la RSF 2.0 pe 30 și 31 mai!” este mesajul transmis de organizatori.