Polițiștii de la Penitenciarul Târgșor au donat sânge, iar bonurile le-au direcționat către copiii în nevoie

Autor: Tatiana Hagiescu

Polițiștii de la Penitenciarul de Femei Ploiești–Târgșorul Nou au participat luni, 25 mai, la o campanie umanitară de donare de sânge, desfășurată la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești.

Inițiativa a aparținut Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Târgșor.

Participanții au ales să direcționeze bonurile valorice primite în urma donării, către cei 36 de copii ai  Casei „Alexandra”, din cadrul Organizației Umanitare Concordia, cu ocazia zilei de 1 Iunie.

„Deși acțiunea a fost inițiată de organizația sindicală, demersului i s-au alăturat și alți colegi din cadrul unității, care au ales să participe din spirit civic, solidaritate și dorința sinceră de a ajuta”, a transmis într-un comunicat de presă, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Târgșor.

Polițiștii de penitenciar mai menționează că „ acesta reprezintă doar un prim pas, iar demersurile civice și acțiunile de sprijin umanitar vor continua.”

De asemenea, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Târgșor consideră că astfel de inițiative reprezintă exemple de implicare socială și speră ca ele „ să inspire, pe viitor, și alte instituții sau organizații să se alăture unor demersuri similare, atât prin donarea de sânge, cât și prin sprijinirea persoanelor vulnerabile”, se mai arată în comunicatul de presă.

