„Găurile negre” din bugetul local și datoriile Primăriei Ploiești

Bugetul Primăriei Ploiești continuă să fie „presat” de sumele lunare aferente subvențiilor direcționate către Termo și TCE. Edilul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, susține că datoriile Primăriei au scăzut foarte mult, comparativ cu anii trecuți. Rezolvarea problemelor de la Termo și TCE necesită, însă, timp, iar soluțiile țin de reducerea cheltuielileor de funcționare, dar și de investiții noi.

Mai multe instituții publice din subordinea Consiliului Local Ploiești au redus, cu doar două luni înainte de sfârșitul anului, cheltuielile de funcționare.

Proiectul de hotărâre a fost votat, ieri, în Consiliul Local, iar deciile de diminuare a bugetelor vizează Clubul Sportiv Municipal (CSM), Serviciul Public de Finanțe Locale, Teatrul Toma Caragiu, Filarmonica, dar și Poliția Locală Ploiești (Detalii AICI).

Sumele diminuate s-au reîntors la bugetul local, care a fost rectificat prin majorarea capitolului de venituri și cheltuieli cu peste 2,5 milioane de lei.

Primăria Ploiești reușește din buget să direcționeze 2 milioane de lei către Termo, aceeași sumă către TCE și 1,8 milioane de lei pentru plata indemnizaților însoțitorilor persoanelor cu handicap.

„Găurile negre” din bugetul Ploieștiului

Bugetul local ploieștean este, însă, „presat” de subvențiile care sunt acordate pentru Termo și TCE Ploiești. Vorbim de două servicii publice esențiale prin care se asigură furnizarea de agent termic și apă caldă în municipiu, pe de o parte, iar pe de altă parte transportul public în comun.

„Termo și TCE sunt găuri negre pentru bugetul Primăriei Ploiești. Adică pentru banii ploieștenilor, ca să nu se înțeleagă că sunt bani veniți de undeva. Sunt banii ploieștenilor. Problemele nu au fost rezolvate.

Mai este o cale lungă de urmat ca să rezolvăm problema acestor două companii, Termo Ploiești și TCE, deci transportul în comun, care înseamnă, așa cum am spus și în Consiliul Local, un mix de măsuri pe o perioadă foarte lungă, începând de la reducerea cheltuielilor de funcționare până la tehnologie nouă.

În cazul Termo vorbim de cazane noi și de motoare noi sau turbine. În cazul TCE vorbim de material rulant nou. Asta înseamnă autobuze noi, troleibuze noi sau și tramvaie noi. Este un mix care se va întinde pe ani de zile, care, repet, înseamnă măsuri de la reducerea cheltuielilor de funcționare până la retehnologizarea celor două companii.

Ce este diferit față de anul precent sau de anii precedenți? Datoriile Primăriei au scăzut foarte mult. S-au eliminat sau s-au plătit toate arieratele pe care le avea Primăria față de cele două companii”, a susținut Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Datorii de 36 de milioane pentru Termo și TCE

Potrivit edilului, suma totală datorată către cele două companii locale, aferentă subvențiilor acordate din buget, a scăzut foarte mult, respectiv 20 de milioane de lei către Termo și 12 milioane de lei către TCE.

„Este o îmbunătățire fundamentală față de acum un an când datoriile Primăriei către TCE erau, de peste 40 de milioane de lei, iar datoriile către Termo atingeau 100 de milioane de lei. Parcursul financiar a fost bun. Asta nu înseamnă că s-au rezolvat problemele. Mai este o cale lungă până să rezolvăm problemele Termo și TCE”, a precizat primarul Ploieștiului.

Primarul Ploieștiului: „Din păcate cheltuim mai mult decât încasăm”

„În continuare avem un deficit. Adică la momentul ăsta, încă, din păcate, cheltuim mai mult decât încasăm. Repet, s-a îmbunătățit situația financiară major, uitându-te pe evoluție față de acum un an, dar în continuare trebuie să reducem cheltuielile de funcționare.

Fie că vor fi reduceri de personal și aici va interveni, din ce am văzut, destul de brutal, Guvernul României, mai devreme sau mai târziu, fie cheltuieli de funcționare, altele decât cele de personal.

Noi trebuie să continuăm pe acest drum, să fim serioși și asta contează foarte mult în relația cu partenerii financiari ai Primăriei Ploiești. Adică să ne plătim, cu sfințenie, la timp, datoriile tocmai ca să poți să accesezi împrumuturi pentru dezvoltare și pentru investiții”, a mai precizat Mihai Polițeanu.

Investiții din credite, nu pentru funcționare

Edilul Ploieștiului s-a referit și la alt aspect care ține de dezvoltarea orașului, legat de accesarea de credite.

„Ploieștiul, timp de mai bine de 10 ani, a fost îndatorat și a fost îndatorat pe funcționare. Adică pentru salarii și pentru funcționarea Primăriei Ploiești. Ceea ce încerc eu este să schimb această paradigmă.

Îndatorarea pentru investiții, pentru dezvoltare, este sănătoasă, pentru că nimeni în lumea asta, nici marile companii, nu-și permit, n-au bani în buzunar să dea milioane, zeci de milioane, sute de milioane sau miliarde de euro pentru investiții. Ca atare se duc la bănci. Așa funcționează dezvoltarea și este o îndatorare sănătoasă. Îndatorarea nesănătoasă este atunci când dai pe consum. (…)

Toți banii investiți, în ghilimele, de Primăria Ploiești, au fost către subvenții și, în același timp, tehnologia este de 30, 40, 50 de ani, și în cazul TCE, și în cazul Termo.

Cheltuielile, costurile cresc din ce în ce mai mult, tu mergând pe banii de subvenție. Bineînțeles că subvenția crește din ce în ce mai mult, iar la un moment dat îți colapsează sistemul, fie că vorbim de sistemul de termoficare, fie că vorbim de transportul în comun.

Ori asta este schimbarea fundamentală de paradigmă de un an de zile. Nu se întâmplă peste noapte.

Se putea și peste noapte, dar asta însemna să dai 50% afară din Primăria Ploiești, să tai toate subvențiile pentru transport în comun și pentru termoficare. Este o evoluție graduală care să fie cât mai puțin dureroasă pentru cei care sunt afectați într-o astfel de reformă”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

