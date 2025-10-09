2 euro, taxa Vodafone să vorbești cu un om, nu robot

Istoria autobuzelor vechi de trei decenii de la TCE Ploiești

Pe lista celor mai vechi autobuze aflate în circulație la Ploiești figurează Karosa, ISUZU și MAN fabricate în 1998. Un autoremorcher Tatra, dar și tramvaiele KT4D bat, însă, orice record la capitolul an de fabricație.

Parcul auto al TCE nu se poate mândri că deține un record la capitolul mijloace de transport noi, dacă luăm în calcul faptul că pe străzile din Ploiești încă sunt în trafic autobuze cu o vechime de aproape trei decenii.

De departe, însă, cele mai vechi mijloace de transport în comun din Ploiești rămân tramvaiele KT4D, fabricate, în 1977, în Cehoslovacia, dar care au circulat 25 de ani și în Germania.

Flota de tramvaie românești, intrate în circulație înainte de 1990, a fost înlocuită, treptat, cu tramvaiele second-hand venite de peste hotare. (Detalii AICI).

La capitolul „antichități” ale parcului auto TCE se poate alătura un autoremorcher Tatra, fabricat în 1984, achiziționat, tot de la o societate de transport, în 2001. Alte trei autoremorchere, marca DAC, au ca an de fabricație 1999 și 2000.

tatra - TCE Ploiești

Primul autobuz care avea cutie hidramată la Ploiești

Unul dintre autobuzele vechi ale TCE-ului este Karosa B931. În momentul în care am vizitat parcul auto de la TCE Ploiești l-am descoperit „parcat” într-o hală.

De proveniență cehoslovacă și fabricat în 1998, acesta a fost primul autobuz al Ploieștiului care avea cutie hidramată.

Autobuzul, prevăzut cu 95 de locuri dintre care 32 pe scaune, este încă în circulație pe străzile din Ploiești.

autobuzul Karosa

ISUZU, cel mai mic autobuz de la TCE

În lunile mai – iunie 1989, pe poarta societății de transport în comun din Ploiești au intrat cele 20 de autobuze noi de tip ISUZU.

„Minibuzele” au circulat mai întâi pe ruta Andrei Mureșanu – Hipodrom. Micile autobuze din parcul TCE, o parte aflate și astăzi în circulație, au o capacitate de 45 de locuri.

Dacă la început au fost apreciate, pe parcurs călătorii au identificat o serie de inconveniente, dată fiind dimensiunea foarte mică.

În prezent, micile autobuze circulă pe traseul 444 (Gara de Sud – Rafinorilor) și pe traseul 40. De ce autobuzele ISUZU circulă pe aceste trasee? Motivul invocat este că trama stradală, în anumite zone ale orașului, nu permite accesul autobuzelor de dimensiune mare. (Detalii AICI).

autobuzul ISUZU

Autobuzul MAN, cu „burduf”

Tot o vechime de 27 de ani au și autobuzele MAN NG 313. De data aceasta, este vorba de mijloace de transport cu o capacitate mare pentru preluarea călătorilor.

Autobuze cu „burduf” au o capacitate de transport de 169 de persoane, dintre care 56 pe scaune și au ajuns în Ploiești în luna noiembrie 2014.

Pe străzile din Ploiești mai sunt în circulație doar trei autobuze articulate MAN NF 313.

autobuz MAN

Autobuze Eurobus și autobuze electrice, la Ploiești

În ultimii șapte ani, treptat, parcul auto de la TCE s-a „îmbogățit” cu 28 de autobuze Eurobus, cu norma de poluare Euro 6, precum și cu 22 de autobuze electrice SOR EBN 9.5.

Dotate cu camere video, sistem de aer condiționat, dar și sistem kneeling și afișaj informativ, autobuzele electrice au intrat în circulație, pe traseul 2, începând cu luna august 2025. (Detalii AICI).

autobuze electrice

Istorie de aproape un secol, la Ploiești

Istoria transportului în comun în Ploiești datează de aproape un secol, potrivit site-ului TCE (Detalii AICI). Primele două autobuze, aflate în proprietatea firmei Gogiman, au intrat în circulație pe străzile din Ploiești în 1929.

Cinci ani mai târziu, în 1934, la Ploiești lua ființă „Serviciul Autobuzelor al Primăriei Municipiului Ploiești”.

În 1941 pe străzile orașului circulau 21 de autobuze marca MAN, Citroen, Chevrollet, Soure și Renault. Un an mai târziu, 15 dintre ele au fost rechizionate de armată și trimise în zona frontului.

Întreprinderea de Transport Ploiești (ITP) a fost înființată în 1961, fiind asigurat transportul de călători inclusiv în comunele Bucov, Blejoi, Bărcănești și Păulești.

În 1985, la Ploiești începeau lucrările la prima linie de tramvai, iar doi ani mai târziu era finalizat primul tronson Gara de Sud – Județean. Înainte de Revoluție, la Ploiești erau șase linii de tramvai.

După 1990, societatea de transport se transformă în Regie Autonomă de Transport (RATP), iar din 1997 au intrat primele troleibuze în Ploiești pe ruta vest – centru. După alți patru ani era dat în folosință un al doilea tronson pentru troleibuze.

Istoria transportului în comun din Ploiești este, însă, mult mai lungă, iar în ultimele două decenii nu au lipsit perioadele de criză, generate, în special, de problemele financiare. Din păcate, TCE traversează o nouă situație de criză. (Detalii AICI).

2 COMENTARII

  1. Intrebare: cum trec aceste mijloace auto inspectia tehnica periodica? Conform vechimii, aceasta ar trebui sa se execute o data/an. Mai mult decat atat, banuiesc ca norma de poluare este non-euro si taxele de mediu sunt aferente. Imi este dificil sa cred ca din punct de vedere tehnic, acestea mai corespund, din moment ce piesele lor de schimb, nu se mai fabrica.

    TCE are cel mai probabil „ITP de casa” adica ei isi dau singuri autorizatiile necesare, ceea ce ar intra in conflict cu normele/legislatia in vigoare. Incercati sa aflati si aceste detalii, pentru ca la cetatenii de rand cu vechituri, legea se aplica la litera. TCE are un statut sau vreo exceptie aparte si imi scapa mie ceva?

