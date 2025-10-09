Tombole fictive pe Facebook. Păgubiții au rămas și fără bani și fără premii

Un prahovean a organizat, pe tot parcursul anului 2025, tombole fictive, crescându-și în acest mod, fraudulos, veniturile. Acesta, domiciliat într-o localitate prahoveană din aproierea Mizilului, a găsit o formă inedită, dar ilegală, de a face rost de bani. Cetățeanul organiza tombole cu premii pe Facebook, solicita o „taxă de participare” celor care se arătau interesați, și le promitea acestora premii în bani și mașini.
Păgubiții trimiteau bani în contul respectivului și, ulterior, își dădeau seama că fuseseră păcăliți, deoarece nu exista niciun câștig.
Polițiștii prahoveani au pus în executare în dimineața zilei de joi, 9 octombrie 2025, un mandat de percheziție domiciliară la domiciliul suspectului, în urma căruia acesta a fost condus la o secție de poliție.
„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare, în dimineața zilei de 9 octombrie 2025, un mandat de percheziție domiciliară, în județul Prahova într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.
În urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, o persoană ar fi desfășurat, în mod repetat și organizat, activități ce intră în sfera jocurilor de noroc – respectiv organizarea de tombole online, fără a deține licență sau autorizație emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.), prin intermediul rețelelor sociale.
O persoană a fost condusă la sediul unității de poliție.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ploiești”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.