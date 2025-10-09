Armistițiu în Gaza: Hamas și Israel au ajuns la un acord

După doi ani de război, joi dimineață Israel și Hamas au ajuns la un acord cu privire la un armistițiu în Gaza.

Într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american s-a declarat „mândru să anunțe că Israelul și Hamas au acceptat amândouă prima fază” a planului său de pace pentru Gaza, în cadrul negocierilor indirecte de la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

„Aceasta înseamnă că TOŢI ostaticii vor fi eliberați în curând și că Israelul își va retrage trupele până la linia convenită, primii pași către o pace solidă, durabilă și eternă”, a declarat Trump.

Armata israeliană a declarat joi pe X că se pregătește să primească ostaticii, dar și să facă față „tuturor scenariilor”.

Trump a declarat la Fox News că ostaticii deținuți de doi ani de mișcarea islamistă palestiniană vor fi „înapoi luni”, inclusiv cadavrele celor care au murit în captivitate.

La rândul său, Hamas a anunţat că a ajuns la un acord „care prevede sfârşitul războiului din Gaza”.