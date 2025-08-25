Cinci jurnaliști au fost uciși astăzi de Israel, în Gaza

Luni, 25 august 2025, cinci jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian asupra unui spital din Gaza. Cel puțin 20 oameni, printre care cinci jurnaliști care lucrau pentru presa internațională, au fost uciși într-un atac israelian asupra spitalului Nasser din Khan Younès, din sudul Fâșiei Gaza, a anunțat un oficial al serviciului palestinian de urgență, Mahmoud Bassal, citat de Hotnews.

Jurnaliștii uciși, potrivit surselor, lucrau pentru instituții media internaționale cum ar fi Reuters, Associated Press, etc. Numele celor cinci jurnaliști sunt: Hussam al-Masri, Mariam Dagga, Mohammed Salama, Ahmad Abu Aziz și Moas Abu Taha.

Hussam al-Masri era cameraman pentru agenția de presă Reuters. Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, era jurnalistă independentă și lucra pentru Associated Press (AP). Mohammed Salama lucra pentru Al Jazeera și Middle East Eye. Ahmad Abu Aziz lucra pentru Middle East Eye, potrivit propriilor informații. Publicația afirmă că el lucra ca freelancer și avea sediul în Khan Younis. Nu există încă confirmarea publicației cu care lucra Moas Abu Taha.

Atacul de astăzi a venit la două săptămâni după o altă lovitură care a ucis șase jurnaliști în Gaza.

Israelul a confirmat că atacul și a precizat că șeful statului major general a ordonat o anchetă. „IDF regretă orice prejudiciu adus persoanelor neimplicate și nu vizează jurnaliștii ca atare. IDF acționează pentru a reduce pe cât posibil prejudiciile aduse persoanelor neimplicate, menținând în același timp siguranța trupelor IDF”, a transmis armata israeliană printr-un comunicat.

Astfel, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) și Reporteri fără Frontiere (RSF) au înregistrat aproape 200 de jurnaliști uciși de la începutul războiului din Gaza, declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023.