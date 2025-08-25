- Publicitate -
Sursa foto: captură Youtube live

Cinci jurnaliști au fost uciși astăzi de Israel, în Gaza

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Luni, 25 august 2025, cinci jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian asupra unui spital din Gaza. Cel puțin 20 oameni, printre care cinci jurnaliști care lucrau pentru presa internațională, au fost uciși într-un atac israelian asupra spitalului Nasser din Khan Younès, din sudul Fâșiei Gaza, a anunțat un oficial al serviciului palestinian de urgență, Mahmoud Bassal, citat de Hotnews.

- Publicitate -

Jurnaliștii uciși, potrivit surselor, lucrau pentru instituții media internaționale cum ar fi Reuters, Associated Press, etc. Numele celor cinci jurnaliști sunt: Hussam al-Masri, Mariam Dagga, Mohammed Salama, Ahmad Abu Aziz și Moas Abu Taha.

Hussam al-Masri era cameraman pentru agenția de presă Reuters. Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, era jurnalistă independentă și lucra pentru Associated Press (AP). Mohammed Salama lucra pentru Al Jazeera și Middle East Eye. Ahmad Abu Aziz lucra pentru Middle East Eye, potrivit propriilor informații. Publicația afirmă că el lucra ca freelancer și avea sediul în Khan Younis. Nu există încă confirmarea publicației cu care lucra Moas Abu Taha.

Atacul de astăzi a venit la două săptămâni după o altă lovitură care a ucis șase jurnaliști în Gaza.

Economic

RAR demontează un mit al cărții de identitate a vehiculului

Registrul Auto Român (RAR) demontează încă un mit. Este vorba de obținerea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului. Legi care nu există Oficialii RAR...
- Publicitate -

Israelul a confirmat că atacul și a precizat că șeful statului major general a ordonat o anchetă. „IDF regretă orice prejudiciu adus persoanelor neimplicate și nu vizează jurnaliștii ca atare. IDF acționează pentru a reduce pe cât posibil prejudiciile aduse persoanelor neimplicate, menținând în același timp siguranța trupelor IDF”, a transmis armata israeliană printr-un comunicat.

Astfel, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) și Reporteri fără Frontiere (RSF) au înregistrat aproape 200 de jurnaliști uciși de la începutul războiului din Gaza, declanșat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Deficit major de personal la Arestul Câmpina: „E sclavie modernă”

0
De luni bune, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă...
Exclusiv

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

0
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...
Exclusiv

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

0
Munca de polițist nu este una ușoară, iar la...
Exclusiv

Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

0
Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe...
Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Deficit major de personal la Arestul Câmpina: „E sclavie modernă”

0
De luni bune, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă...
Eveniment

Ninge la Vârful Omu – VIDEO

0
Luni, 25 august 2025, la Vârfu Omu ninge. Așa...
Eveniment

Percheziții la Agenția Chef de Ducă într-un dosar de înșelăciune

0
Vineri 22 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de...
Eveniment

Incendiu de vegetație la Boldești-Scăeni

0
Un incendiu de vegetație a izbucnit în această după-amiază...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

11
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Concluziile întâlnirii dintre Trump, Zelenski și liderii europeni

Observatorul Prahovean -
Luni, 18 august 2025, a avut loc la Casa...

Grecia crește drastic amenzile: 8.000 € pentru o abatere rutieră

Ștefan Vlăsceanu -
Începând cu luna septembrie, Grecia va impune sancțiuni mult...

Niciun acord în urma întâlnirii dintre Trump şi Putin în Alaska

Corina Matei -
Summitul de la Alaska, pe care l-a aşteptat o...

Cum apar turbulențele aeriene

Observatorul Prahovean -
Când avionul a început să se zguduie violent pe...
- Publicitate -

Rusia a atacat Ucraina azi-noapte, aproape de Tulcea

Corina Matei -
Un atac masiv al Rusiei împotriva Ucrainei a avut...

Imagini cu tsunami după cutremurul de 8,8 grade

Marius Nica -
Un cutremur de 8,8 grade s-a înregistrat, noaptea trecută,...

Tren deraiat în Germania. Trei morți și zeci de răniți

Marius Nica -
Un tren aparținând Deutsche Bahn, care circula de la...

Trenul de mare viteză dintre Viena și Hamburg, blocat în tunel

Observatorul Prahovean -
Trenul de mare viteză dintre Viena și Hamburg a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean