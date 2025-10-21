Maestrul FIDE Cristian Șerban, medalii de argint la Campionatele Naționale de Șah

Performanță remarcabilă pentru Maestrul FIDE Cristian Șerban – două medalii de argint la Finalele Campionatelor Naționale de Juniori și Tineret.

- Publicitate -

În perioada 17 – 19 octombrie, stațiunea Amara a găzduit Finalele Campionatelor Naționale de Juniori și Tineret la probele de șah rapid și blitz, reunind cei mai valoroși tineri șahiști din țară.

Reprezentantul CSU Ploiești, Maestrul FIDE Cristian Șerban, a obținut o performanță de excepție, cucerind două medalii de argint la cele două probe.

- Publicitate -

La șah rapid, Cristian Șerban a acumulat 5,5 puncte din 7 runde, clasându-se pe locul al doilea. Medalia de aur i-a revenit Maestrului FIDE Cosmin Nedelcu (SCM Gloria Buzău) cu 6 puncte, iar podiumul a fost completat de Alexandru Balaban Voia cu 5 puncte.

În proba de blitz, lupta pentru podium a fost extrem de strânsă. Cristian Șerban a încheiat competiția tot cu 5,5 puncte, la egalitate cu Balaban Voia Alexandru, care a câștigat aurul datorită criteriilor de departajare. Pe locul al treilea s-a situat Cosmin Nedelcu, cu 4,5 puncte.

„Aceste rezultate remarcabile confirmă nivelul ridicat de pregătire și seriozitatea cu care tratează fiecare competiție. Performanțele sale au fost posibile datorită sprijinului oferit de Supermarket La Cocoș, Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business, parteneri care susțin constant sportul minții și valorile comunității locale.

- Publicitate -

Cristian este un model pentru tinerii șahiști din Prahova, fiind susținut de sute de copii care practică acest sport și îl privesc ca pe o sursă de inspirație. Următorul său obiectiv este concursul Ploieștiul Mută Inteligent, programat între 21–23 noiembrie, competiție ce va testa nivelul actual al sportivilor de performanță și îl va aduce pe Cristian mai aproape de titlul de Maestru Internațional”, a declarat Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova.