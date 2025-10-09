- Publicitate -
Spitalul Orășenesc Urlați

Bătaie între un medic și ruda unui pacient la spitalul din Urlați

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

După ce, în vară, ajunsă la Spitalul din Urlați cu dureri acute de stomac, o femeie în vârstă de 69 de ani a fost dată afară de către medicul urgentist pe motiv că problema ei de sănătate nu reprezintă… urgență, un nou scandal a avut loc astăzi la aceeași unitate spitalicească. Medic și aparținător s-au luat la ceartă chiar în holul unității, iar până la palme nu a mai fost decât un pas. Ulterior, ambii și-au făcut reciproc plângeri la Poliție.

- Publicitate -

Constantin Ionuț a ajuns cu soția sa la UPU Urlați, după ce acesteia i s-ar fi făcut rău la serviciu. Bărbatul susține că a vrut să afle informații despre starea femeii, moment în care medicul de gardă, Adrian Cărămidă, a scos telefonul și a început să îl filmeze. „M-am enervat, l-am întrebat cu ce drept mă filmează, i-am smuls telefonul din mână, dar i l-am înapoiat imediat. În momentul acela mi-a dat o palmă. Evident, m-am enervat din nou și i-am dat și eu lui o palmă”.

Elena Cismaș, managerul Spitalului Orășenesc Urlați, a confirmat incidentul. Lucrurile, însă, nu stau așa cum povestește Constantin Ionuț. Medicul nu s-ar fi atins de aparținător, însă,  „s-a trezit cu un pumn în nas, motiv pentru care, la această oră, ( n.red. 14.40) consultă bandajat”.

Citește și: Pacientă dată afară din spitalul Urlați pe motiv că nu reprezintă urgență

„Acest domn Constantin a început să injure și să amenințe, desi medicul i-a explicat calm că trebuie să aștepte și că soția este sub observație, că i se administrează tratament. Dat fiind comportamentul agresiv, medicul, da, l-a filmat pe acest bărbat.

Administrație

A fost oprită căldura pe timpul zilei în Ploiești. Explicația Termo

Termo Ploiești a anunțat, joi dimineață, oprirea, automată, pe timpul zilei, a furnizării agentului termic la blocurile din municipiu. Măsura nu a fost dispusă...
- Publicitate -

A fost momentul în care aparținătorul i-a smuls doctorului telefonul din mână, iar când i l-a înapoiat i-a dat și un pumn în nas. Au fost amenințări cu dosare penale de ambele părți.

Acum, medicul Adrian Cărămidă consultă, pentru că nu avem pe altcineva de gardă. Asta deși are nasul bandajat. Am chemat Poliția la fața locului, au fost luate declarații de la martori. Așteptăm rezultatul anchetei. Am hotărât să montăm camere video și în zona unde a avut loc conflictul, mai exact între holul de așteptare și staționar. Regretăm situația, nu cu lovituri se rezolvă o problemă într-un spital”, a transmis Elena Cismas.

Poliția Prahova a confirmat incidentul și faptul că s-au depus plângeri de către părțile implicate. Vom reveni cu detalii.

- Publicitate -

UPDATE:

„În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că, în cursul aceleiași dimineți, la unitatea medicală a fost adusă o femeie căreia medicul de gardă i-ar fi acordat primele îngrijiri medicale.

Pe timpul desfășurării activităților medicale, soțul acesteia, un bărbat de 40 de ani, din comuna Albești-Paleologu, ar fi pătruns pe holul secției, intenționând să intre în salonul unde se afla soția sa. În momentul în care i s-a comunicat de către cadrele medicale că accesul este interzis, acesta ar fi devenit recalcitrant.

Eveniment

Doroftei criticat pentru promovarea Armatei. Noi precizări

Ieri dimineață, Centrul Militar Prahova a publicat pe pagina de Facebook un videoclip de promovare în care apare campionul la box Leonard Doroftei. Pe un...
- Publicitate -

La fața locului a intervenit un medic, între cei doi având loc un conflict verbal, care ulterior ar fi degenerat, cei doi bărbați agresându-se reciproc fizic.

Ambelor persoane li s-a adus la cunoștință posibilitatea de a solicita emiterea unui ordin de protecție, conform prevederilor Legii nr. 26/2024, acestea declarând că nu doresc acest lucru.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept ale evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și lovire sau alte violențe”, a transmis IPJ Prahova.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

„Găurile negre” din bugetul local și datoriile Primăriei Ploiești

0
Bugetul Primăriei Ploiești continuă să fie „presat” de sumele...
Exclusiv

Localitățile din Prahova cu cei mai mulți asistați social

0
Numărul asistaților social din Prahova a scăzut constant în...
Exclusiv

Falimentara TCE. Biletele nu acoperă nici 20% din cheltuieli

6
SC Transport Călători Express (TCE) Ploiești traversează o nouă...
Exclusiv

Reportaj din Istanbul: Prețul aurului și produsele „original turkish fake”

0
Istanbulul este raiul produselor contrafăcute, sau „fake”, așa cum...
Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

„Găurile negre” din bugetul local și datoriile Primăriei Ploiești

0
Bugetul Primăriei Ploiești continuă să fie „presat” de sumele...
Social

Elevi hărțuiți pentru că sunt grași sau învață prea bine

0
Adolescenții au tendința de multe ori, să fie răi...
Educație

Cine sunt elevul și profesorul anului la Ploiești

0
Primăria Ploiești a premiat astăzi excelența în educație, oferind...
Opinii Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

0
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...
Administrație

Exproprieri pentru centura de la Azuga. Primăria va primi 2 milioane lei

0
La Azuga au fost demarate procedurile de expropriere pentru...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cum ne protejăm copiii de pericolele din online

0
Asociația pentru transparență în comunitate din Ploiești demarează un...
Emisiuni

”David are nevoie de ajutorul vostru!” Apelul emoționant al unui tată

0
De 13 ani, mai precis din prima zi de...
Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

1
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

0
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...
Opinii Voxpublica

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

0
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
Opinii Voxpublica

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

1
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Doroftei criticat pentru promovarea Armatei. Noi precizări

Ștefan Vlăsceanu -
Ieri dimineață, Centrul Militar Prahova a publicat pe pagina...

Cățelușă înfometată, salvată din lanț la Valea Călugărească

Ștefan Vlăsceanu -
Intervenția promptă a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova...

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Al doilea weekend din octombrie aduce în Prahova o...

Grupare specializată în falsificarea de acte oficiale. Ample percheziții

Ștefan Vlăsceanu -
O grupare specializată în falsificarea actelor oficiale a fost...
- Publicitate -

Câștigă o invitație dublă la Festivalul „Castanilor”!

Alexandru Olteanu -
Ploieștiul se pregătește să respire din nou aerul curat...

Tombole fictive pe Facebook. Păgubiții au rămas și fără bani și fără premii

Corina Matei -
Un prahovean a organizat, pe tot parcursul anului 2025,...

Tragedii pe șosele din Prahova: 32 de morți și peste 850 de răniți în primele nouă luni

Ștefan Vlăsceanu -
Specificul rutier al județului Prahova determină o frecvență ridicată...

Istoria autobuzelor vechi de trei decenii de la TCE Ploiești

Roxana Tănase -
Pe lista celor mai vechi autobuze aflate în circulație...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean