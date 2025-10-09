- Publicitate -

La Măgureni urmează târgul GAL „Colinele Prahovei”

Raluca Șerban
Autor: Raluca Șerban

Data:

Pe data de 18 octombrie 2025, la Măgureni, urmează evenimentul dedicat promovării tradițiilor locale, produselor autentice și obiceiurilor, Produse și tradiții din teritoriul GAL „Colinele Prahovei”.

Târgul se va desfășura în centrul comunei Măgureni, în zona primăriei, iar vizitatorii vor avea parte de produse de la standurile producătorilor locali și spectacole folclorice susținute de peste 15 ansambluri și soliști de pe raza teritoriului GAL.

Acest eveniment este o ocazie excepțăională pentru a susține micii producători locali și pentru a promova valori culturale locale.

Grupul de Acțiune Locală “Colinele Prahovei” și-a început activitatea în anul 2012, urmare a inițiativei unor lideri locali de a se asocia și a forma un parteneriat care avea ca scop dezvoltarea durabilă a unui teritoriu din sud – estul județului Prahova.

În anul 2016, atât parteneriatul, cât și teritoriul s-au extins, obiectivele menținându-se, adică dezvoltarea infrastructurii locale, cooperarea, promovarea tradițiilor, obiceiurilor și a arhitecturii locale, oferirea a noi piețe pentru producători, inovarea și identitatea locală.

