Cât de mult a plouat în ultimele zile. Harta ANM

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Lasă un comentariu

Administrația Națională de Meteorologie a publicat harta cantităților de ploaie din ultimele zile, după trecerea ciclonului Barbara. Datele despre cantitățile de precipitații înregistrate la nivel regional sunt valabile pentru primele opt zile din luna octombrie.

Raportul ANM:

Ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Italian “Barbara” (după ce a generat ploi abundente și intensificări ale vântului pe coasta estică a Italiei), s-a format în data de 5 octombrie 2025, deasupra Mării Ionice, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o zonă extinsă de aer rece în altitudine, asociată unui nucleu depresionar situat în vestul Europei.

În intervalul 6–7 octombrie 2025, ciclonul mediteranean s-a deplasat spre est-nord-est, traversând Marea Adriatică și regiunile Croației, Serbiei, Muntenegrului și Bulgariei, unde a produs precipitații și rafale ale vântului importante.

Administrație

”Mulțumim ministrului pentru împrumut” vs ” Încercăm să ne descurcăm fără el”

Solicitarea Primăriei Ploiești privind accesarea unui împrumut garantat de 50 de milioane de lei, privind achiziția de gaze pentru căldură, a fost aprobată astăzi,...
Pe parcursul evoluției, sistemul a preluat o cantitate semnificativă de umiditate de deasupra Mării Egee, menținând o activitate frontală intensă și o traiectorie transbalcanică bine definită.

La 05 octombrie 2025, ora 00 UTC, România se afla în sectorul cald al ciclonului mediteranean, astfel încât frontul cald asociat acestuia era poziționat la vest de România. Advecția sud-vestică de aer cald și umed a determinat extinderea nebulozității și apariția precipitațiilor slabe, inițial în regiunile sudvestice, ulterior spre cea mai mare parte a teritoriului, pe măsura avansului sistemului frontal spre nord-est.

În intervalul 5–6 octombrie 2025, ciclonul a urmat o traiectorie transbalcanică, iar fronturile sale atmosferice active au traversat România, generând precipitații moderate și intensificări locale ale vântului, pe fondul contrastului termic și baric pronunțat dintre masa de aer rece
continental și masa de aer cald și umed, de origine mediteraneană.

Începând cu seara zilei de 7 octombrie, frontul oclus asociat ciclonului mediteranean a devenit dominant, afectând sudul și sud-estul țării, unde s-au înregistrat cantități de apă importante și rafale ale vântului.

Circulația la scară sinoptică a favorizat alimentarea suplimentară cu umiditate dinspre Marea Neagră, menținând o activitate noroasă și convectivă ridicată în Dobrogea și sudestul Câmpiei Române.

Din noaptea de 8 spre 9 octombrie, sistemul depresionar s-a deplasat spre nordul Mării Negre, concomitent cu slăbirea câmpului baric și diminuarea activității frontale deasupra teritoriului României.

Eveniment

Bătaie între un medic și ruda unui pacient la spitalul din Urlați

După ce, în vară, ajunsă la Spitalul din Urlați cu dureri acute de stomac, o femeie în vârstă de 69 de ani a fost...
Așadar, evoluția sinoptică a ciclonului mediteranean a ilustrat un tipar clasic de ciclogeneză mediteraneană cu deplasare transbalcanică, caracterizat prin organizare frontală bine structurată, aport consistent de umiditate și un impact pluviometric semnificativ asupra țărilor din sud-estul Europei.

În acest context, în dimineața zilei de 5 octombrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică prin care anunța înrăutățirea treptată a vremii, determinată de apropierea ciclonului mediteranean, aflat în deplasare spre Peninsula Balcanică și sud-estul Europei.

Pe baza rulărilor modelelor numerice ECMWF, ALARO, COSMO și ICON, din data de 6 octombrie 2025, ora 00 UTC, care indicau o intensificare semnificativă a activității ciclonului mediteranean și cantități cumulate de 60–120 mm, local peste 130 mm în sudul și sud-estul țării, Administrația Națională de Meteorologie a emis în dimineața aceleiași zile, la ora 10:00, o avertizare meteorologică, valabilă pentru intervalul 6 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 23.00.

Aceasta a inclus o informare meteorologică, o atenționare cod galben (mesaj 1) și o avertizare (mesaj 2) structurată pe trepte de intensitate – cod galben, portocaliu și roșu – în funcție de severitatea fenomenelor prognozate.

Întrucât modelele numerice converg în estimarea faptului că intervalul de acumulare maximă urma să se înregistreze din seara zilei de 7 octombrie, județele Constanța, Ialomița și Călărași s-au aflat sub cod roșu, unde, în special, modelele ICON, COSMO și ECMWF au indicat cantități cumulate de 110–130 mm/24h, cu maxime locale ce puteau depăși 140 mm, precum și rafale de vânt de 70–90 km/h, mai ales în zona litoralului.

În același interval (7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00), avertizarea a inclus și zone aflate sub cod portocaliu, care au vizat Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sudestul Transilvaniei și al Olteniei, unde unele modele prognozau cantități de 60–90
mm/24h, izolat peste 100 mm, într-un context sinoptic caracterizat prin persistența activității frontale și alimentare suplimentare cu umiditate dinspre Marea Neagră.

Rulările actualizate ale modelelor numerice în dimineața zilei de 7 octombrie 2025, au continuat să prezinte soluții diferite privind localizarea celor mai mari posibile cantități, dar toate au evidențiat o intensificare semnificativă a câmpului de precipitații în sud-estul țării și o extindere spre vest a nucleului pluviometric asociat ciclonului mediteranean.

Pe baza acestor elemente, ANM a extins în dimineața zilei de 7 octombrie, ora 10:00, codul roșu de precipitații abundente și către municipiul București, județele Ilfov și Giurgiu, menținând avertizarea pentru Constanța, Ialomița și Călărași.

O parte dintre modele au prognozat cele mai mari cantități de precipitații, cu nucleu de 110–140 mm/24h dispus între județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Alte modele au susținut același scenariu general, dar cu acumulări de 70–110 mm/24h în zona București–Ilfov.















