Doroftei criticat pentru promovarea Armatei. Noi precizări

Ieri dimineață, Centrul Militar Prahova a publicat pe pagina de Facebook un videoclip de promovare în care apare campionul la box Leonard Doroftei.
Pe un fundal muzical motivant, Doroftei a fost filmat în timp ce parcurge traseul aplicativ de admitere.
„Fără alte prezentări, vă oferim un exemplu…mondial! Leonarddd Dorin DOROFTEI! Mulțumim, Moșu’ Leonard Doroftei Oficial , pentru faptul că ne-ai reamintit că performanța începe cu… o promisiune: ”Să nu te oprești niciodată.” Iar tu! Tinere! Nu trebuie să devii campion mondial, dar fii campionul propriei tale motivații” este textul care a însoțit postarea Centrului Militar Județean Prahova.
Ulterior, Doroftei a publicat și el o fotografie în care apare îmbrăcat în costum militar: „Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”.
Numai că, demersul Centrului Militar Județean Prahova nu a fost privit cu ochi buni de o parte a celor care au vizionat imaginile.
Mai mulți internauți l-au criticat dur pe Leonard Doroftei pentru colaborarea cu Cercul Militar Județean Prahova:
- „Mai bine stai departe de faze de genul că n-o sa fie ok… Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv, că e mai bine așa…”
- „S-a vândut și ăsta. Ce vrei, bă, să te ia exemplu tinerii și să se înroleze? Îmbracă-i pe copiii tai și mergi și tu cu ei, nu îi mai influența pe alții!!!”
- „Dacă ne iau ușurel si ne îndulcesc cu uniforme militare folosindu-se de anumite persoane care au muncit enorm și sunt iubiți de popor ca să își atingă scopul, nu prea văd că situația să fie bună pentru viitor”
- „E foame, «Moșule»?! Este?”, sunt doar o parte dintre comentariile primite.
Leonard Dorftei reacționat la rândul său: „Am pus o filmare cu proba fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la armată”.
În urma reacțiilor virulente, în această dimineață, Centrul Militar Județean Prahova a făcut noi precizări:
„Când un campion vorbește, ar fi bine să ascultăm!
Observăm faptul că provocarea adresată și acceptată de marele nostru campion mondial Leonard Doroftei Oficial a fost apreciată și mediatizată de foarte multe canale de televiziune și nu numai!
Mulțumim celor ce ați înțeles mesajul „Moșului”!
Notă:
Leonard Doroftei nu a fost remunerat pentru această provocare! A fost un serviciu voluntar! Din suflet! Pentru tineri!
Leonard Doroftei nu a promovat un om sau o instituție anume, a promovat o idee! Aceea de a face sport!
Leonard Doroftei nu a vorbit despre arme sau despre război! A exprimat un îndemn despre sport și disciplină. Le-a transmis tinerilor că există o cale, una care începe cu mișcare, respect și încredere! A vorbit despre viață sănătoasă, nu despre luptă!
Mulțumim, Leonard Doroftei!
Un campion nu are nevoie de aplauze pentru a merge mai departe, deși le merită!
Noi ți le oferim pe ale noastre!
Tu, tinere! Dacă ai înțeles, ridică-te și zboară!”
Parca locuia in Canada alaturi de fiica lui, acum vine in Romania sa faca reclama la armata romana? Iar raspunsul centrului militar este sub orice jena, de parca a fi campion la ceva anume te scuteste de critica.