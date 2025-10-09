Doroftei criticat pentru promovarea Armatei. Noi precizări

Ieri dimineață, Centrul Militar Prahova a publicat pe pagina de Facebook un videoclip de promovare în care apare campionul la box Leonard Doroftei.

Pe un fundal muzical motivant, Doroftei a fost filmat în timp ce parcurge traseul aplicativ de admitere.

„Fără alte prezentări, vă oferim un exemplu…mondial! Leonarddd Dorin DOROFTEI! Mulțumim, Moșu’ Leonard Doroftei Oficial , pentru faptul că ne-ai reamintit că performanța începe cu… o promisiune: ”Să nu te oprești niciodată.” Iar tu! Tinere! Nu trebuie să devii campion mondial, dar fii campionul propriei tale motivații” este textul care a însoțit postarea Centrului Militar Județean Prahova.

Ulterior, Doroftei a publicat și el o fotografie în care apare îmbrăcat în costum militar: „Am acceptat această provocare pentru a promova mișcarea!”.

Numai că, demersul Centrului Militar Județean Prahova nu a fost privit cu ochi buni de o parte a celor care au vizionat imaginile.

Mai mulți internauți l-au criticat dur pe Leonard Doroftei pentru colaborarea cu Cercul Militar Județean Prahova:

„Mai bine stai departe de faze de genul că n-o sa fie ok… Rămâi în memoria noastră cu ceea ce ai realizat pe plan sportiv, că e mai bine așa…”

„S-a vândut și ăsta. Ce vrei, bă, să te ia exemplu tinerii și să se înroleze? Îmbracă-i pe copiii tai și mergi și tu cu ei, nu îi mai influența pe alții!!!”

„Dacă ne iau ușurel si ne îndulcesc cu uniforme militare folosindu-se de anumite persoane care au muncit enorm și sunt iubiți de popor ca să își atingă scopul, nu prea văd că situația să fie bună pentru viitor”

„E foame, «Moșule»?! Este?”, sunt doar o parte dintre comentariile primite.

Leonard Dorftei reacționat la rândul său: „Am pus o filmare cu proba fizică, o probă la care am fost provocat, nu am cerut nimănui să meargă la armată”.

În urma reacțiilor virulente, în această dimineață, Centrul Militar Județean Prahova a făcut noi precizări:

„Când un campion vorbește, ar fi bine să ascultăm!

Observăm faptul că provocarea adresată și acceptată de marele nostru campion mondial Leonard Doroftei Oficial a fost apreciată și mediatizată de foarte multe canale de televiziune și nu numai!

Mulțumim celor ce ați înțeles mesajul „Moșului”!

Notă:

Leonard Doroftei nu a fost remunerat pentru această provocare! A fost un serviciu voluntar! Din suflet! Pentru tineri!

Leonard Doroftei nu a promovat un om sau o instituție anume, a promovat o idee! Aceea de a face sport!

Leonard Doroftei nu a vorbit despre arme sau despre război! A exprimat un îndemn despre sport și disciplină. Le-a transmis tinerilor că există o cale, una care începe cu mișcare, respect și încredere! A vorbit despre viață sănătoasă, nu despre luptă!

Mulțumim, Leonard Doroftei!

Un campion nu are nevoie de aplauze pentru a merge mai departe, deși le merită!

Noi ți le oferim pe ale noastre!

Tu, tinere! Dacă ai înțeles, ridică-te și zboară!”