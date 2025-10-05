- Publicitate -

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

Corina Matei
Autor: Corina Matei

„Muzeul Colecțiilor – O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul Asociației EuroSpirit care a câștigat o finanțare nerambursabilă de la Primăria Ploiești, în valoare de 100.000 de lei. Colecții de excepție vor putea fi admirate la Ploiești prin intermediul acestui proiect prin care Asociația EuroSpirit încearcă să mențină spiritul ploieștenilor înclinat spre patrimoniul cultural și sportiv inedit.

Scopul principal al proiectului „Muzeul Colecțiilor – O Poveste Deschisă Publicului” este creșterea accesului publicului din Municipiul Ploiești la patrimoniul cultural și sportiv inedit, prin crearea și promovarea unui spațiu expozițional dedicat colecțiilor private de excepție, în perioada 15 august – 15 decembrie 2025.

Pe scurt, proiectul își propune să aducă la lumină și să pună la dispoziția tuturor colecții valoroase care altfel ar rămâne ascunse, transformându-le într-o resursă de educație, inspirație și atracție culturală exclusiv în Ploiești”, a explicat co-fondatorul Asociației EuroSpirit, Radu Simionescu.

Cum se va desfășura proiectul Muzeul Colecțiilor – O poveste deschisă publicului”

Pentru a-și putea atinge scopul, proiectul are câteva obiective specifice de care se va ține cont în perioada următoare. Astfel, până la jumătatea lunii decembrie, vor avea loc următoarele activități:

Organizarea de expoziții temporare

Asociația EuroSpirit va organiza minim două expoziții temporare în locații cheie din Municipiul Ploiești (cum ar fi Palatul Culturii din Ploiești) în decurs de trei luni de la demararea proiectului. Locațiile vor fi alese central pentru a asigura accesul unui public cât mai larg.

Expunerea colecțiilor unice

Organizatorii își propun să expună gratuit publicului din Ploiești o serie de colecții private de valoare excepțională. Acestea includ peste 100 de tricouri semnate de legende ale fotbalului și baschetului precum și obiecte unicat din sport (cu autografe de la Michael Schumacher, Niki Lauda, mănușa de box a lui Muhammad Ali, sau a lui Mike Tyson).

De asemenea, publicul ploieștean va mai avea acces la o serie completă de albume Panini (începând cu 1974), o colecție impresionantă de timbre românești (inclusiv piese rare precum timbrul „Cap de Bour”), machete de locomotive și trenuri, și alte obiecte surpriză.

Dezvoltarea educației non-formale

O altă preocupare a organizatorilor este educația non-formală, pe care își doresc să o promoveze prin intermediul acestui proiect.

Astfel, vor crea și implementa activități de educație non-formale asociate expozițiilor. Acestea vor include ateliere interactive și broșuri informative, menite să exploreze povestea obiectelor și a personalităților din spatele lor, oferind „o altfel de pagină de istorie” pentru publicul din Ploiești.

Planificarea unui muzeu permanent

Potrivit inițiatorilor proiectului, un obiectiv crucial pe termen lung este identificarea unui spațiu adecvat în Municipiul Ploiești și realizarea unui plan de fezabilitate pentru transformarea proiectului într-un muzeu permanent al colecțiilor.

Aceasta va asigura accesul continuu la aceste patrimonii inestimabile și sustenabilitatea inițiativei dincolo de perioada proiectului.

Proiectul „Muzeul Colecțiilor – O poveste deschisă publicului”, inițiat de Asociația EuroSpirit, este destinat comunității ploieștene și se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Până la finalul implementării acestuia, 15 decembrie 2025, impactul în comunitate va fi unul amplu, anticipează organizatorii.

Cine sunt beneficiarii proiectului „Muzeul Colecțiilor – O poveste deschisă publicului

Adresându-se tuturor categoriilor de vârstă, de la copii la cei în etate, proiectul le oferă o ocazie unică, de a interacționa cu obiecte de o valoare istorică și culturală excepțională.

În plus, pentru elevii și studenții din Ploiești muzeul va funcționa ca o resursă valoroasă de educație non-formală, completând cunoștințele academice prin exemple concrete și povești inspiraționale.

Cei pasionați de sport, filatelie, istorie și colecționarii vor găsi în acest spațiu o adevărată sursă de informare și inspirație.

Muzeul își propune să aducă plus valoare orașului și din punct de vedere turistic, astfel că turiștii naționali și internaționali vor descoperi o nouă atracție unică în peisajul cultural ploieștean. Astfel, se diversifică și oferta culturală a Ploieștiului.

Parteneri esențiali ai acestui demers sunt colecționarii privați care vin să-și expună propriile colecții. Aceștia vor obține recunoaștere și o platformă sigură și profesionistă pentru a-și expune patrimoniul.

Comunitatea locală din Ploiești va beneficia, prin intermediul acestui muzeu, de o nouă platformă culturală și educațională, care va îmbogăți viața socială și va contribui la dezvoltarea identității culturale a regiunii”, promit inițiatorii proiectului.

Asociația EuroSpirit, inițiatoarea proiectului câștigător, și rețeaua sa de 40 de voluntari, își vor consolida expertiza în managementul proiectelor culturale și își vor extinde rolul de lider în dezvoltarea comunitară, aducând un aport semnificativ la diversificarea ofertei culturale și turistice a Municipiului Ploiești.

Proiectul „Muzeul Colecțiilor – O Poveste Deschisă Publicului” se va desfășura pe o perioadă de patru luni (15 august – 15 decembrie 2025), exclusiv în Municipiul Ploiești, cu activități bine definite și responsabili alocați pentru a asigura o implementare eficientă și la timp. Proiectul a câștigat o finanțare în valoare de 100.000 de lei de la Primăria Ploiești.

