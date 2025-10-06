Cum a fost expoziția de trenulețe „În Gară la Nenea Iancu”

Weekendul care a trecut, 3-5 octombrie 2025, a avut loc, la Palatul Culturii din Ploiești, cea de-a cincea ediție a expoziției de modelism feroviar, „În Gară la Nenea Iancu”. Expoziția de trenulețe din acest an a fost, în opinia mea, peste cele precedente (și am mai fost la vreo două-trei) prin prisma complexității dioramei și, nu în ultimul rând, prin prisma aranjamentului mult mai îngrijit decât al precedentelor. Organizarea atentă a făcut să nu mai existe posibilitatea, pentru vizitatori, să observe lucrurile personale din spatele modulelor și, astfel, atenția acestora s-a putut concentra în special spre modelism.

- Publicitate -

La această ediție au venit la Ploiești mai multe cluburi de modelism din țară. Dacă unora le-a fost mai simplu, venind de la București, alții au avut mai mult drum de străbătut, venind tocmai de la Târgu Mureș. Cu toate acestea, modulele s-au îmbinat perfect iar admiratorii au putut vedea la treabă trenulețele pe șine, trecând de la un peisaj la altul, de la un anotimp la altul.

În principal, „În Gară la Nenea Iancu” este o expoziție de modelism feroviar, adică de trenulețe. Cu toate acestea, detalii ale modelismului general au putut fi admirate în cadrul dioramei. Nu puteai să nu observi pescarul care stătea cu undița în lac sau cotețul găinilor, vopsit pe dinafară dar murdar pe dinăuntru.

Scroafa cu purceii sau caii care pășteau liniștiți, la umbra copacilor, veneau în completarea peisajului modulelor. Și, pe lângă toate acestea, treceau trenurile, manevrate impecabil de voluntarii înscriși la această expoziție.

Eveniment Campioana la atletism, Mirela Dulgheru, a împlinit 59 de ani Când te gândeşti la sportul prahovean de performanţă, printre numele pe care nu ai cum să le omiţi este şi cel al Mirelei Dulgheru....

- Publicitate -

Prețurile au fost rezonabile: 15 lei pentru un adult iar familiile aveau preț special, 30 de lei. Noi, pentru doi adulți și un copil, am achitat 30 de lei, prețul pentru o familie, care putea avea până la doi copii. Și, de banii aceștia, chiar am avut ce vedea.

Pe lângă modelismul feroviar, mulți copii se opreau exact la intrare unde, pe partea stângă, era diorama Lego Ninjago, care a reprezentat pentru ei un deliciu.

1 de 4

Trenulețele au fost atracția principală În Gară la Nenea Iancu

Dincolo de modelism, de miniaturile observate, trenulețele au reprezentat atracția principală a expoziției. Trecând prin gări, pe linii diferite, trase pe margine sau oprite la culoarea roșie a semaforului, locomotivele, imitând perfect zgomotele produse de locomotivele adevărate, smulgeau strigăte de admirație din partea celor mai mici vizitatori.

- Publicitate -

Dar nici cei mari nu au rămas impasibili la vederea acestora, urmărind cu interes traseul care se întindea pe jumătate din Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești.

„Anul acesta a fost un an mai slab din punct de vedere al numărurlui de vizitatori. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi așa că, mai ales în ziua de vineri nu știu dacă au intrat 100 de oameni”, a mărturisit Ștefan Pârvu, unul dintre organizatorii expoziției.

Sâmbătă și duminică lucrurile au stat ceva mai bine însă. Vizitatori mai mari sau mai mici au fost prezenți încă de la deschidere. Și fluxul de persoane s-a păstrat până spre finalul expoziției.

Travel&Lifestyle Cum prinzi cel mai bun preț la biletele de avion low-cost Cel mai bun preț al biletelor de avion îl poți obține atunci când călătorești pe perioade scurte de timp, câteva zile, și nu ai...

- Publicitate -

1 de 22

Cum a fost ziua de duminică

Deși organizatorii au spus că, la această ediție, numărul vizitatorilor a fost mai mic decât la edițiile precedente, cel puțin duminică, 5 octombrie, nu aveai loc să arunci un ac în Sala Coloanelor, partea dedicată expoziției de trenulețe.

Când intrai, treceai pe la casa de bilete, cumpărai bilet, în cazul nostru, „family ticket”. La intrarea în zona de expo, ți se „capsa” biletul, ca pe vremuri, ceea ce, pentru copilul nostru a fost foarte distractiv.

Odată intrați la expoziție, copilul s-a trezit în lumea lui. După minute în șir petrecute lângă macheta de Lego, urmărind mișcarea bărcilor și detaliile construite din piesele familiare, s-a repezit la trenulețe. Cred că mai bine de o oră a alergat de la un modul la altul, a urmărit parcursul trenurilor prin tuneluri și gări și s-a distrat maxim: „Uite, locomotiva aia scoate fum adevărat, că pute!”, a fost concluzia trasă după ce a „alergat” tot traseul locomotivei „cu aburi”. 😊

- Publicitate -

Duminică au fost copii mulți cu părinți mulți. Dacă mămicile erau mai rezervate, copiii și tăticii erau în extaz de-a dreptul. „Uite! Fă-mi poză aici! Acum, că vine trenul!”, se auzea din când în când, din diverse colțuri ale expoziției. Și mămicile se conformau.

Atelierele de căsuțe în miniatură

Cei mici au fost foarte încântați să participe la atelierele de modelism organizate în cadrul expoziției. Căsuțe mai mici, sau mai mari, au fost construite sub atenta supraveghere a unui profesor iar la final, cei mici au plecat acasă cu căsuțele, pe care să le coloreze și să le decoreze, așa cum își doresc.

Bineînțeles că, în ceea ce privește atelierele, și copilul nostru de 7 ani s-a arătat interesat de a construi propria căsuță. Atelierele au fost contra-cost și, în funcție de dimensiunea și complexitatea modelului, costau între 35 și 55 de lei.

- Publicitate -

1 de 9

Oricum, copiii ieșeau foarte încântați de acolo așa că, merita prețul unui bilet la cinematograf pentru încântarea celor mici.

Una peste alta, chiar dacă „În Gară la Nenea Iancu” de anul acesta, din cauza vremii mohorâte, nu a avut numărul de vizitatori atins la celelalte ediții, a fost un real succes. Expoziția de la Ploiești a evoluat an de an și, cu siguranță, va fi mai mare și mai complexă în viitor mai ales că numărul pasionaților de modelism este în continuă creștere.