Axinia (ECR): Europarlamentarii AUR votează moțiunile de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Liderul AUR Prahova, europarlamentarul Adrian Axinia, a declarat că reprezentanții formațiunii politice suveraniste vor vota pentru demiterea Ursulei von der Leyen din funcția de președinte al Comisiei Europene.

În opinia lui, actuala conducere executivă a UE este decredibilizată și la o cotă de popularitate extrem de scăzută. Mai mult, din cauza politicilor publice pro-ciclice, Europa se află într-un proces de pierdere acută de competitivitate, iar proiectul privind cadrul bugetal multianual 2028 – 2034 este dezavantajos pentru România. În plus, eurodeputații AUR îi reproșează Ursulei von der Leyen un stil de conducere autocratic și samavolnic.

„Vom vota orice moțiune de cenzură care duce la îndepărtarea Ursulei von der Leyen de la conducerea UE. Vorbim de un lider politic consumat, care și-a dat deja măsura incompetenței, dovadă în acest sens fiind situația precară a economiei europene. În plus, proiectul de Buget al UE pentru 2028 – 2034 este dezavantajos pentru țara noastră, alocările bugetare fiind insuficiente și, raportate la inflație, mult mai mici decât exercițiul bugetar actual. Nici planul de înarmare a Europei prin care Comisia ar urma să primească puteri discreționare, așa cum s-a întâmplat și cu achiziția de vaccinuri în pandemie, nu poate fi acceptat. Mai ales că știm câte nereguli s-au petrecut atunci. Definiția nebuniei ar fi să procedăm la fel în contextul multiplelor suspiciuni de corupție transformate în dosare penale instrumentate de Parchetul European (EPPO). Dacă Ursula este îndepărtată din funcție, se poate construi o majoritate de dreapta clasică în Parlament. Aceasta ar urma să susțină o nouă Comisie Europeană care să fie pro-business și să renunțe la delirul verde care a pus pe butuci economia europeană. Alegerile de anul acesta din România, Polonia, Cehia și chiar cele din Irlanda și Portugalia arată o tendință clară a cetățenilor europeni de a alege soluții de dreapta, lăsând în urmă agenda progresistă care a făcut atât de mult rău Europei”, a declarat Adrian Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), evidențiază faptul că europarlamentarii săi (Gheorghe Piperea, Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu) sunt primii care au inițiat o moțiune de cenzură împotriva actualei Comisii Europene, lucru care nu se mai întâmplase de zece ani în Parlamentul European. Acel demers este, astăzi, copiat de alte grupuri parlamentare, ceea ce arată că eurodeputații AUR au fost deschizători de drumuri.

„Niște lătrăi ai actualei conduceri a UE, infiltrați pe listele de europarlamentari ai României, spuneau că ne-am făcut de râs atunci când am inițiat moțiune de cenzură împotriva celei mai incompetente conduceri a Comisiei Europene de la înființare și până acum. Uite că noi doar am deschis o ușă și că, de aici încolo, autoproclamata împărăteasă trebuie să se dea jos din turnul ei de fildeș și să discute cu partidele care o susțin, dar și cu reprezentanții statelor membre. Noi avem o problemă reală cu alocările pentru 2028 – 2034, dar și cu tentativa de suspendare a fondurilor actuale care poate bloca de tot România.

Europarlamentarii AUR sunt primii care, după ce au ajuns la Bruxelles, nu au uitat că sunt români în primul rând și că trebuie să apere interesele cetățenilor care i-au trimis acolo. Vedem la eurodeputații celorlalte partide românești cum, din păcate, fac sluj în fața Ursulei von der Leyen într-un moment de aparent suicid colectiv la nivelul UE. Perpetuarea actualei Comisii până în 2029 ar fi o catastrofă pentru proiectul european”, a concluzionat Adrian Axinia.

Parlamentul European are pe agenda de săptămâna aceasta două noi moţiuni de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cele două texte vor fi dezbătute de eurodeputați luni (6 octombrie) și votate joi (9 octombrie).