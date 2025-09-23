- Publicitate -

Parchetul solicită ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare liderului SOS, Diana Șoșoacă.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă, liderul SOS, este acuzată de mai multe infracțiuni. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, marți, continuarea urmăririi penale.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, se precizează în comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

