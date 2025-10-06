Eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR) vrea încurajarea achiziționării tuturor tipurilor de tir-uri, nu doar a celor electrice

Liderul AUR Prahova, eurodeputatul Adrian Axinia, solicită, alături de colegii săi conservatori și reformiști europeni (ECR), respingerea propunerii Comisiei Europene de prelungire a perioadei în care vehiculele grele cu emisii zero beneficiază de scutiri semnificative de taxe.

- Publicitate -

Axinia crede că, dacă se dorește înnoirea parcului auto al transportatorilor, atunci ar trebui să existe sprijin pentru toate vehiculele: și pentru cele cu combustie internă, și pentru cele electrice. Extinderea derogării de la Directiva europeană care impune taxarea TIR-urilor urmează să fie votată săptămâna viitoare, în sesiune plenară la Strasbourg, și prevede cinci ani în plus, până la finalul lui 2031, față de termenul inițial care este decembrie 2025, de scutiri de taxe pentru camioanele electrice și pe hidrogen.

„Subvențiile pentru achiziția de camioane electrice sunt bani aruncați pe fereastră. Pe de o parte, pare că mai degrabă e ajutată China decât industria auto europeană. Pe de altă parte, chiar și în condițiile actuale, transportatorii preferă TIR-urile cu combustie internă pentru autonomie și fiabilitatea. În plus, trebuie să oprim toate aceste măsuri care generează dezechilibre și care contravin neutralității tehnologice. De ce să oferim derogări doar pentru vehiculele electrice și celor pe bază de hidrogen? Dacă ne uităm doar la România, unde numărul acestor camioane este ridicol de mic, de ordinul zecilor, avem o imagine clară despre cât de interesante sunt pentru companiile de transport marfă”, a explicat Adrian Axinia.

Europarlamentarul AUR a explicat că rețeaua de încărcare este încă deficitară și subvențiile avantajează mai mult țările din vest decât cele din centru și est. În plus, tehnologia încă nu este în punctul în care camioanele electrice să poată fi ușor încărcate, bateriile acestora fiind mult mai mari decât cele ale unui autovehicul obișnuit.

Național Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni Luni, 6 octombrie 2025, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au început urmărirea penală a senatoarei Diana...

- Publicitate -

“E același delir verde din care Ursula von der Leyen nu vrea să-și revină. I s-a explicat negru pe alb în Raportul Draghi că politicile acestea exagerate ecologiste au condus la pierderea competitivității UE și, din păcate, de la vârful Comisiei, se continuă pe calea ideologică, neținându-se cont de condițiile economice efective. E fix ca în bancul cu bătrânica forțată să treacă stradă deși ea nu vrea acest lucru”, a concluzionat Axinia (AUR).

Eurodeputatul român a cosemnat alături de colegii săi din Grupul ECR, majoritatea membrii în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European, amendamentul de respingere a derogărilor la directiva europeană, care intră la vot, în procedură de urgență, marțea viitoare, la Strasbourg.