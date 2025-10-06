- Publicitate -

Eurodeputatul prahovean Adrian Axinia (ECR) vrea încurajarea achiziționării tuturor tipurilor de tir-uri, nu doar a celor electrice

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Lasă un comentariu

Liderul AUR Prahova, eurodeputatul Adrian Axinia, solicită, alături de colegii săi conservatori și reformiști europeni (ECR), respingerea propunerii Comisiei Europene de prelungire a perioadei în care vehiculele grele cu emisii zero beneficiază de scutiri semnificative de taxe.

- Publicitate -

Axinia crede că, dacă se dorește înnoirea parcului auto al transportatorilor, atunci ar trebui să existe sprijin pentru toate vehiculele: și pentru cele cu combustie internă, și pentru cele electrice. Extinderea derogării de la Directiva europeană care impune taxarea TIR-urilor urmează să fie votată săptămâna viitoare, în sesiune plenară la Strasbourg, și prevede cinci ani în plus, până la finalul lui 2031, față de termenul inițial care este decembrie 2025, de scutiri de taxe pentru camioanele electrice și pe hidrogen.

„Subvențiile pentru achiziția de camioane electrice sunt bani aruncați pe fereastră. Pe de o parte, pare că mai degrabă e ajutată China decât industria auto europeană. Pe de altă parte, chiar și în condițiile actuale, transportatorii preferă TIR-urile cu combustie internă pentru autonomie și fiabilitatea. În plus, trebuie să oprim toate aceste măsuri care generează dezechilibre și care contravin neutralității tehnologice. De ce să oferim derogări doar pentru vehiculele electrice și celor pe bază de hidrogen? Dacă ne uităm doar la România, unde numărul acestor camioane este ridicol de mic, de ordinul zecilor, avem o imagine clară despre cât de interesante sunt pentru companiile de transport marfă”, a explicat Adrian Axinia.

Europarlamentarul AUR a explicat că rețeaua de încărcare este încă deficitară și subvențiile avantajează mai mult țările din vest decât cele din centru și est. În plus, tehnologia încă nu este în punctul în care camioanele electrice să poată fi ușor încărcate, bateriile acestora fiind mult mai mari decât cele ale unui autovehicul obișnuit.

Național

Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru 11 infracțiuni

Luni, 6 octombrie 2025, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au început urmărirea penală a senatoarei Diana...
- Publicitate -

“E același delir verde din care Ursula von der Leyen nu vrea să-și revină. I s-a explicat negru pe alb în Raportul Draghi că politicile acestea exagerate ecologiste au condus la pierderea competitivității UE și, din păcate, de la vârful Comisiei, se continuă pe calea ideologică, neținându-se cont de condițiile economice efective. E fix ca în bancul cu bătrânica forțată să treacă stradă deși ea nu vrea acest lucru”, a concluzionat Axinia (AUR).

Eurodeputatul român a cosemnat alături de colegii săi din Grupul ECR, majoritatea membrii în Comisia pentru Transporturi a Parlamentului European, amendamentul de respingere a derogărilor la directiva europeană, care intră la vot, în procedură de urgență, marțea viitoare, la Strasbourg.

axinia banner

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Asociația EuroSpirit aduce la Ploiești „Muzeul Colecțiilor”

0
„Muzeul Colecțiilor - O Poveste Deschisă Publicului” este proiectul...
Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

2
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Cum a fost expoziția de trenulețe „În Gară la Nenea Iancu”

0
Weekendul care a trecut, 3-5 octombrie 2025, a avut...
Viața Prahovei

Localitățile din Prahova cu terenul agricol cel mai fertil

0
Cu peste 269.000 de hectare de teren agricol, din...
Viața Prahovei

Cod portocaliu de inundații în Prahova. Avertizare INHGA

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
Locuri de Muncă

Cauți un job mai bun? CRIS-TIM participă la Bursa Angajatorilor

0
Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de...
Viața Prahovei

Blocurile din Ploiești cu datorii nu primesc căldură

0
Operatorul de termoficare din Ploiești a început, vineri, furnizarea...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ești client Vodafone și vrei să faci o sesizare? Te vei enerva!

5
Sâmbăta trecută mi-am început ziua cu următorul mesaj: venit...
Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

8
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

- Publicitate -

Deputatul Grațiela Gavrilescu a plecat din PSD. A trecut la PUSL

Roxana Tănase -
Deputatul Grațiela Gavrilescu nu mai este membru în PSD,...

Parchetul solicită ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă

Roxana Tănase -
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și...

Discuții între Polițeanu, Toader (PSD) și Nicodim (PNL). Nu a fost parafat acordul

Roxana Tănase -
La Ploiești, joi, a avut loc o nouă rundă...

Explicațiile PSD Ploiești pentru conflictul cu Polițeanu

Marius Nica -
Conducerea PSD Ploiești susține o conferință de presă având...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean