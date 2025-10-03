Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la începutul anului și până în prezent. Firmele din județul Prahova nu au făcut excepție de la acest trend care are la bază o economie care încetinește și bugete tot mai mici pentru investiții.
În prima jumătate a anului au fost anunțate concedieri colective care au vizat aproape 12.000 de angajați, potrivit datelor de la Inspecția Muncii.
Cei mai afectați au fost angajații care lucrează în industria de componente auto, textile sau cei din siderurgie și minerit.
În Prahova, de la începutul anului și până în prezent, 2.592 de persoane au fost disponibilizate atât prin proceduri colective cât și individuale.
„În baza de date AJOFM Prahova figurează un număr de 2592 de șomeri indemnizați, proveniți ca urmare a concedierilor atât colective cât și individuale. Menționam că din totalul de 2592 de șomeri indemnizați 342 fac obiectul unor concedieri colective”, au precizat reprezentanții AJOFM Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.
La nivelul județului Prahova, de la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, mai multe societăți comerciale au făcut concedieri, însă disponibilizări colective au fost făcute de SC TRICO WIPERS SRL și SC HAIER TECH SRL.
Domeniile de activitate ale firmelor care au făcut concedieri colective sunt: fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule și fabricarea de aparate electrocasnice.
Concedieri individuale în Prahova au fost făcute de firme care au ca domenii de activitate: confecții, construcții, comerț, protecție și pază, prelucrări mecanice, activități de jocuri de noroc și pariuri, transportul prin conducte.
Bine, aici discutam de mediul privat, nu de mediul de stat. Marti,saptamana viitoare cand va fi gata pachetelul cu restructurari din administratie, vor fi lacrimi si scrasnete din dinti. Nu neaparat acum intr-o scurta perioada, pentru ca in mediul de stat intai se da legea si abia peste 90 de zile intra in vigoare deci concedieri efective din 1 februarie 2026. Bineinteles, daca ciuma rosie isi va da acordul, in administratii fiind electoratul lor.
Un lucru e cert: nu stiu daca voi vedea prea curand un functionar impletind la fire auto, cum se vede in fotografia articolului. Fara sindicat, cafele fara numar, vineri zi scurta rupem usa la 14:00 ( cel tarziu ) , vouchere de vacanta, puntzi intre zile libere cu „recuperari” care nu au loc niciodata, fara evaluari anuale sau chiar trimestriale…se spulbera iluzia unei vieti profesionale paralele.