Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 2 octombrie.

Subiectele abordate au fost:

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani
Afișe ”otrăvite” anti-Polițeanu. Poliția ”cercetează”
Garda de Mediu Prahova amendează iarba uscată din Ploiești
Cum e viața la periferia Ploieștiului
Violențe în Prahova. Mașină blocată în trafic și distrusă
Târg de joburi la Ploiești: 24-25 octombrie, Palatul Culturii

Emisiunea poate fi urmărită aici:

 

