Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 2 octombrie.

- Publicitate -

Subiectele abordate au fost:

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

Afișe ”otrăvite” anti-Polițeanu. Poliția ”cercetează”

Garda de Mediu Prahova amendează iarba uscată din Ploiești

Cum e viața la periferia Ploieștiului

Violențe în Prahova. Mașină blocată în trafic și distrusă

Târg de joburi la Ploiești: 24-25 octombrie, Palatul Culturii

Emisiunea poate fi urmărită aici: