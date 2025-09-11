Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahhovean LIVE de joi, 11 septembrie.

Principalul subiect al dezbaterii a fost întâlnirea organizată de Virgiliu Nanu, șeful PSD Prahova și președintele Consiliului Județean, pe tema proiectelor primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, blocate de majoritatea PSD-PNL-AUR-USR din Consiliul Local. Este vorba de achiziția de 20 de tramvaie noi și un parc în Bariera București.

„După ce a făcut apel la susținerea ploieștenilor, primarul Polițeanu a preferat să ia parte la o adunare politică, în sediul Consiliului Județean Prahova, instituție care nu are nicio implicare în administrația Municipiului.

Cei care l-au ales pe Mihai Polițeanu primar nu pot vedea cu ochi buni poza în care primarul apare alături de președinții PSD și PNL Prahova, partide catalogate ca fiind alcătuite din mafioți” a declarat Mihai Nicolae. Acesta a criticat în termeni duri decizia lui Virgiliu Nanu de a refuza accesul presei la întâlnire.

Prezent în studio, Claudiu Vasilescu a punctat că, în urma acțiunii de imagine de ieri, „Virgiliu Nanu le-a arătat tuturor cine este șeful”.

Alte subiecte, abordate în emisiunea care poate fi urmărită mai jos, au fost: