- Publicitate -

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahhovean LIVE de joi, 11 septembrie.

- Publicitate -

Principalul subiect al dezbaterii a fost întâlnirea organizată de Virgiliu Nanu, șeful PSD Prahova și președintele Consiliului Județean, pe tema proiectelor primarului Ploieștiului, Mihai Polițeanu, blocate de majoritatea PSD-PNL-AUR-USR din Consiliul Local. Este vorba de achiziția de 20 de tramvaie noi și un parc în Bariera București.

După ce a făcut apel la susținerea ploieștenilor, primarul Polițeanu a preferat să ia parte la o adunare politică, în sediul Consiliului Județean Prahova, instituție care nu are nicio implicare în administrația Municipiului.

Cei care l-au ales pe Mihai Polițeanu primar nu pot vedea cu ochi buni poza în care primarul apare alături de președinții PSD și PNL Prahova, partide catalogate ca fiind alcătuite din mafioți” a declarat Mihai Nicolae. Acesta a criticat în termeni duri decizia lui Virgiliu Nanu de a refuza accesul presei la întâlnire.

Eveniment

Furt dintr-o benzinărie din Ploiești. Două persoane reținute

Doi tineri de 17 și 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au furat băuturi alcoolice dintr-o benzinărie Rompetrol...
- Publicitate -

Prezent în studio, Claudiu Vasilescu a punctat că, în urma acțiunii de imagine de ieri, „Virgiliu Nanu le-a arătat tuturor cine este șeful”.

Alte subiecte, abordate în emisiunea care poate fi urmărită mai jos, au fost:

  • Inflație de persoane cu handicap la Ciorani
  • Cum arată parcările „special amenajate” pentru dube în Ploiești
  • Fabrica UZUC, transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

1
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

0
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Sport

Sala de fitness Titan Academy, din Ploiești, își mărește echipa

0
Clubul de fitness și forță Titan Academy, din Ploiești,...
Politic

Lista senatorilor „muți” din Prahova

0
Pentru mulți parlamentari din Prahova activitatea în plen se...
Eveniment

Depășire ilegală pe o stradă intens circulată din Ploiești VIDEO

0
Camera de bord a unui cititor a surprins imagini...
Eveniment

Se închide circulația pe DJ 102, zona Băicoi – Plopeni

0
Inspectoratul Județean de Poliției Prahova anunță restricții de circulație...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

7
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

Redacția Observatorulph.ro -
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

Observatorul Prahovean -
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

Observatorul Prahovean -
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

Observatorul Prahovean -
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

Observatorul Prahovean -
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

Observatorul Prahovean -
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

Observatorul Prahovean -
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

Observatorul Prahovean -
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean