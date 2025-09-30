- Publicitate -

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu. Procesul este necesar pentru remedierea unor probleme tehnice descoperite în urma unor manevre vara trecută.

Observatorul Prahovean a solicitat Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, care administrează barajul de la Paltinu, un punct de vedere față de nivelul scăzut al apei din lacul de acumulare.

Probleme tehnice descoperite în urma unor manevre

Specialiștii instituției au transmis că, în luna iunie, pe timpul efectuării unor manevre profilactice la vanele golirii de fund GF2 a barajului Paltinu, s-a constatat o obstrucţie a acesteia. Detalii și VIDEO aici: A eșuat evacuarea parțială a lacului barajului Paltinu VIDEO

”În vederea identificării cu precizie a cauzei care a condus la producerea incidentului este necesară o inspecție tehnică în vederea stabilirii măsurilor pentru restabilirea funcționării acesteia în parametrii proiectați, dar și a intervențiilor ce se impun.

În acest sens, este necesară coborârea nivelului apei în lacul de acumulare, lucru aflat în derulare în prezent. La atingerea cotei optime pentru intervenție, se va acționa conform procedurilor și prevederilor legale.

Astfel, față de evacuările curente pentru asigurarea alimentării cu apă a populației, se evacuează debite suplimentare minime pentru remedierea problemelor tehnice” au transmis reprezentanții Apelor Române.

Efectele secetei

Reamintim că influența secetei asupra lacurilor de acumulare din Prahova se reflectă în gradul actual de umplere: 35% la Paltinu și 44% la Măneciu.

”După un interval lung în care au predominat anii ploioși 2004-2018, culminând cu anul 2005, excepțional de ploios, cu viituri istorice, seceta declanșată în cursul lunii august 2018 s-a amplificat de la o luna la alta și de la un an la altul.

Regimul pluviometric puternic deficitar a avut implicații directe asupra regimului hidrologic, asistând la o scădere generală și treptată atât a debitelor râurilor, cât și a volumelor lacurilor de acumulare și naturale, înregistrând inclusiv fenomene de secare la lacurile naturale și cursurile de apă.

Astfel, referitor la debitele afluente ale râului Doftana în acumularea Paltinu, dacă în perioada 1940-1972 debitul mediu multianual era de 5,31 mc/s, în ultimii ani avem următoarele debite afluente medii anuale: 2022 = 2,55 mc/s, 2023 = 3,85 mc/s, 2024 = 1,43 mc/s” se arată în documentul  transmis redacției noastre de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

Aceștia precizează că principala funcțiune a acumulării Paltinu o constituie alimentarea cu apă potabilă a populaţiei. Aceasta se realizează prin Staţia de Tratare a Apei Voila, aflată în administrarea S.C. Exploatarea Sistemului Zonal Prahova S.A., care furnizează apă potabilă şi industrială tuturor folosinţelor racordate la sursa Paltinu (localitățile din aval de baraj, inclusiv Breaza și municipiul Ploiești).

