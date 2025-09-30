- Publicitate -
Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești de marți, 30 septembrie, se regăsește și proiectul privind impunerea unei taxe de parcare la bloc. Locurile se vor atribui pe principiul ”primul venit, primul servit”, fără licitație. Taxa de parcare variază între 300 și 600 de lei, pe an, în funcție de zonă. Observatorul Prahovean va transmite în direct, de la ora 12:00, ședința.

Consilierii locali vor dezbate astăzi modificarea Regulamentului de înfiinţare,
atribuire, folosire, organizare şi funcţionare, a locurilor de parcare, în parcările de
reşedinţă şi de domiciliu din Municipiul Ploiești.

Proiectul prevede practic instituirea unei taxe anuale care permite locatarilor de la bloc să își asigure un loc de parcare.

Taxa va fi plătită în funcție de zonă

Dacă regulamentul nou va fi aprobat, atunci proprietarii de mașini vor avea de achitat câte o taxă anuală în funcție de zona de fiscalitate, după cum urmează:

Zona A- 600 lei pe an
Zona B- 500 lei pe an
Zona C- 400 lei pe an
Zona D- 300 lei pe an

Atribuirea locurilor de parcare în parcările de reşedință şi de domiciliu se face etapizat în funcție de infrastructura existentă şi de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploieşti.

Permisul de parcare dă dreptul de folosire exclusivă a locului de parcare în intervalul de timp 1600 – 800 a zilei următoare, de luni până vineri.

În intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri, posesorul permisului poate folosi gratuit locul de parcare pentru care i-a fost eliberat permisul și poate să-l utilizeze în măsura în care nu este ocupat.

Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, titularul permisului de
parcare are drept de folosință exclusivă a locului de parcare.

Cum se atribuie locurile de parcare contra-cost

Potrivit documentului, se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa la domiciliu/reşedința solicitantului, cu excepția persoanelor fizice care deţin locuri de parcare/garaje în proprietate sau folosință, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, la tariful de bază,

În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă și de domiciliu se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, în limita locurilor disponibile, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, la tariful de bază.

Condițiile necesare

Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de domiciliu şi de reşedinţă, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1 Sa depună la registratura Primăriei Municipiului Ploiești şi/sau să încarce pe platforma on-line care va fi special creată în acest scop o cerere pentru atribuirea unui loc de parcare, însoțită de mai multe documente (vezi lista în capitolul următor)

2 Să dețină un autovehicul aşa cum este definit la art.2 alin.(2) si (3) în proprietate (astfel cum rezultă din certificatul de înmatriculare) sau în folosinţă (astfel cum rezultă din contractele de folosință cu titlu gratuit sau oneros, leasing), cu inspecția tehnică periodică la zi si RCA valabil la momentul depunerii cererii.

3 Să fie persoană fizică domiciliată/rezidentă în imobile arondate parcării care are dreptul să solicite un loc de parcare în parcarea de reşedință şi/sau de domiciliu, cu excepția persoanelor care deţin locuri de parcare/garaje in proprietate sau folosintă.

Cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie, care au autovehiculul înmatriculat în România, li se pot atribui locuri de parcare în parcările de reședință sau de domiciliu doar dacă dețin în proprietate un imobil arondat parcării de reşedință sau de domiciliu doar pentru perioada de valabilitate a vizei de reşedință.

În cazul în care solicitanții din locuințele colective/individuale apropiate nu au primit loc de parcare în parcarea arondată, aceştia pot depune cerere pentru atribuirea unui loc de parcare în parcări adiacente, în limita locurilor disponibile, după momentul anunţării acestei posibilități de către Primăria Municipiului Ploieşti.

4 Să nu figureze cu debite restante la plata amenzilor, taxelor şi impozitelor la
bugetul local al Municipiului Ploieşti la data solicitării.

Documente necesare

Solicitanții depun până la termenul comunicat, fizic la registratura Primăriei Municipiului Ploieşti şi/sau încarcă pe platforma on-line care va fi special creată în acest scop, cererea pentru atribuirea unui loc de parcare, însoțită de toate documentele de mai jos:

– Cerere atribuire, anexă la prezentul Regulament;
– Documente privind domiciliul/resedinta, respectiv: cartea de identitate, cartea
electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, dovada de
reşedință, certificatul de înregistrare şi cartea de rezidență pentru membrul de familie al
unui cetățean al Uniunii Europene, viza sau permisul de şedere, aflate în termen de
valabilitate (fotocopii);
– Certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau în folosință
din care să reiasă şi că are inspecția tehnică periodică la zi;

– Documente privind dreptul de proprietate/folosință (utilizare) a autovehiculului:
contract de leasing, contract de donație, certificat de moştenitor, Contract de comodat
autentificat de catre notarul public, cu excepția rudelor de gradul I sau sot/sotie, caz în
care solicitanții trebuie să prezinte documente doveditoare ale gradului I de rudenie sau
ale căsătoriei (copii BI/CI, certificat de naştere, certificat de căsătorie);
– Dovada achitării taxelor şi impozitelor locale (Certificat de atestare fiscală eliberat
de Serviciul Public Finanțe Locale Ploieşti);
– RCA valabilă la momentul depunerii cererii;

– Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu deține locuri
de parcare/garaje in proprietate sau folosință, anexă la prezentul Regulament;
– După caz, adeverință eliberată de către dezvoltatorul imobiliar care să ateste faptul
că solicitantul (în calitatea de deținător al unui imobil din cadrul ansamblului rezidențial)
nu deține locuri de parcare/garaje in proprietate sau folosință în cadrul ansamblului
rezidențial.
Cererea de atribuire a locului de parcare este însoțită de documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul sub semnătura solicitantului.

Proiectul poate fi consultat aici: 018 regulament parcari

