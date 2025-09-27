Zonele unde vor fi plantați arbori la Ploiești

Mii de arbori și arbuști vor fi plantați, până în primăvara lui 2026, la Ploiești. Pe lista speciilor de arbori care vor fi plantați în Ploiești figurează frasinul, castanul, stejarul, dar și arborii ornamentali.
La Ploiești, în perioada toamnă 2025 – primăvară 2026, va avea loc plantarea a peste 2300 de copaci. (Detalii AICI)
La capitolul arbuști, de pe listă nu lipsesc hibicus, fortizia, thuya, juniperus, dar nici trandafirii altoiți și liliacul, precum și buxus și wisteria (glicina).
Potrivit unui planului anual de platări derulat de SGU Ploiești, acțiunea se va derula în anumite zone ale orașului, dar inclusiv au fost efectuate tăieri de copaci uscați.
Totodată, SGU Ploiești a anunțat că alte aproximativ 180.000 de plante decorative și fire de gard viu vor decora municipiul.
Zonele unde vor fi plantați copacii
- Frasin (Arțar, paltin) – Bariera București, Buna Vestire, Sud/ Parcul OZN, Parcul CFR/ Șoseaua Vestului, Câineni, Biserica Înălțarea Domnului
- Salcie – Dâmbu/ Parcul Regele Mihai I, Parcul Libertății
- Plop – Aliniamente strada Râfov, zona Obor/ peluză Libertății
- Albitzia – zona centrala –/ Palatul Justiției/ Parcul Regele Mihai I, zona Aurora/ Libertății
- Castan – Bulevardul Independenței
- Mesteacăn – centrul civic / Parcul Dendrologic/ Parcul CFR/ Parcul Cameliei/ Mărășești, Malu Roșu
- Stejar – aliniament zona centrală/ Parcul Sud, Obor/ Aliniament Gheorghe Doja/ Parcul Regele Mihai I, EroilorCatalșpa – aliniament strada Democrației/ DN 72, peluze Coca-cola
- Tei – Șoseaua Vestului, Mărășești
- Paulownia – Parcul Dentrologic
- Molid – Parcul Dendrologic
- Arbori rășinoși – Parcul dentrologic
- Arbori ornamentali – zona centrală/ Parcul Regele Mihai