MApN introduce serviciul militar voluntar pentru patru luni

David Mihalache
Autor: David Mihalache

MApN va introduce serviciul militar voluntar, prin care tinerii vor trece printr-un stagiu militar de 4 luni, iar la final vor primi aproximativ 6.000 de euro. La acest program se pot înscrie femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Serviciul voluntar presupune o pregătire pe durata a patru luni la o unitate militară pentru învățarea de tactici militare și trasul cu arma.

Pe parcursul acestor patru luni, recruții au cazarea, masa și echipamentele asigurate, plus o soldă lunară de aproximativ 4.000-5.000 de lei.

De asemenea, la finalul pregătirii, armata le mai acordă un bonus în valoare de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute.

Scopul acestui program este ca armata să atingă target-ul de 120.000 de cadre pe care se poate baza în cazul unui conflict.

În acest moment, MApn are la dispoziție 70.000 de cadre active și 40.000 de militari în rezervă.

La aceste numere se mai adaugă și alți 3.000 de rezerviști voluntari care au fost instruți în ultimii doi ani.

