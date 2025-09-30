Bătăușul din imaginile virale din Dâmbovița a fost reținut

Un bărbat de 36 de ani a ajuns în arestul poliției din Dâmbovița după ce a bătut un alt bărbat și o femeie.

- Publicitate -

Scenel violente s-au petrecut în localitatea Lungulețu și au fost postate pe rețelele de socializare, scandalizând opinia publică. VIDEO AICI

”Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în cursul serii de 27 septembrie a.c., în jurul orei 22:00, un bărbat, de 36 de ani, în timp ce se afla în comuna Lungulețu, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 36 de ani și o femeie, de 33 de ani, ambii din comuna Lungulețu.

La data de 29 septembrie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției Nr. 13 Poliție Rurală Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Administrație Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești Prețul local al energiei termice facturate populației nu va crește la Ploiești. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre privind menținerea prețului local...

- Publicitate -

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive” a transmis IPJ Dâmbovița.