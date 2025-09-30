Ședință la Consiliul Local Ploiești pentru stabilirea prețului la căldură

- Publicitate -

Bătăușul din imaginile virale din Dâmbovița a fost reținut

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Un bărbat de 36 de ani a ajuns în arestul poliției din Dâmbovița după ce a bătut un alt bărbat și o femeie.

- Publicitate -

Scenel violente s-au petrecut în localitatea Lungulețu și au fost postate pe rețelele de socializare, scandalizând opinia publică. VIDEO AICI

”Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în cursul serii de 27 septembrie a.c., în jurul orei 22:00, un bărbat, de 36 de ani, în timp ce se afla în comuna Lungulețu, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un alt bărbat, de 36 de ani și o femeie, de 33 de ani, ambii din comuna Lungulețu.

La data de 29 septembrie a.c., în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției Nr. 13 Poliție Rurală Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Administrație

Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești

Prețul local al energiei termice facturate populației nu va crește la Ploiești. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre privind menținerea prețului local...
- Publicitate -

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari pentru dispunerea unei măsuri preventive” a transmis IPJ Dâmbovița.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

0
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

1
Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul...
Eveniment

Accident rutier cu o victimă pe DN1, la Comarnic

0
Un accident rutier în urma căruia o femeie a...
Eveniment

A adormit la volan și a intrat cu mașina în șanț, la marginea DN1

0
Șoferul unei autoutilitare a scăpat ca prin minune, fără...
Național

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat

1
Procesul lui Călin Georgescu, care trebuia sa aibă loc...
Viața Prahovei

Victorii la handbal și fotbal pentru sportivii CS Ariceștii Rahtivani

0
Clubul Sportiv C.S. Ariceștii Rahtivani a avut parte de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

6
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

11
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat

Ștefan Vlăsceanu -
Procesul lui Călin Georgescu, care trebuia sa aibă loc...

Trafic oprit pe Transalpina. Circulație în condiții de iarnă pe Transfăgărășan

Roxana Tănase -
Iarna a venit mult mai devreme la munte, unde...

Vremea continuă să se răcească. Când sunt prognozate 22 de grade

Ștefan Vlăsceanu -
Vremea continua să se răcească accentuat în toată țara,...

Horațiu Potra și fiul său au fost arestați în Dubai

Marius Nica -
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra fiul său, Dorian...
- Publicitate -

Aplicație mobilă pentru domiciliul din cartea electronică de identitate

Roxana Tănase -
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că, începând de...

Convoaie militare în România. Explicația MApN

Marius Nica -
Ministerul Apărării Naționale anunță prezența unor convoaie militare pe...

Primele imagini din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului

Ștefan Vlăsceanu -
Patriarhia Română a publicat primele imagini realizate în interiorului...

Tânărul care a trimis amenințări la spitale și școli a fost reținut

Marius Nica -
Tânărul de 17 ani, acuzat că a trimis peste...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean