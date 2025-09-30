Pieton accidentat pe DN1, zona Otopeni. Traficul este blocat

Un pieton a fost accidentat cu puțin timp în urmă, pe DN1, în apropierea podului de la Otopeni. Acesta ar fi traversat neregulamentar.
Potrivit surselor, la sosirea echipajelor de intervenție acesta nu prezenta semne vitale. Ulterior a fost stabilizat și transportat la spital. În urma testării, rezultatul a fost negativ pentru consumul de alcool.
„Traficul în zonă este blocat pe banda a treia de circulație, pe sensul de mers Ploiești – București”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov..
Potrivit surselor de la fața locului, un bărbat în vârstă de 60 de ani, ar fi traversat Drumul Național 1 prin loc nepermis și a fost accidentat de un autoturism marca Skoda.