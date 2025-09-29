Două tinere din Nepal au murit în incendiul de la hotel Daly

Două tinere din Nepal, cu vârste de 21 respectiv 24 de ani, sunt victimele incendiului izbucnit în această dimineață la Hotel Daly din Tătărani.

- Publicitate -

Acestea erau angajate, alături de celelalte trei persoane care au reușit să se salveze și desfășurau activități în zona mansardei pentru punerea imobilului în siguranță.

Vă reamintim că în data de 16 septembrie, inspectorii din cadrul ISU Prahova au sancționat administratorul cu 100.000 de lei pentru deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor.

Tot atunci a fost luată și decizia opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Locuri de Muncă Cauți un job mai bun? Oferta British American Tobacco la Bursa Angajatorilor Târgul de joburi ”Bursa Angajatorilor” revine cu cea de a cincea ediție, pe 24 și 25 octombrie 2025, la Sala Coloanelor din Palatul Culturii...

- Publicitate -

În data de 19 septembrie, administratorul a cerut ridicarea sigiliului pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale.

Se pare că incendiul a izbucnit chiar în timpul efectuării acestor lucrări, luni dimineață, în jurul orei 07.00.

Pompierii au stabilit că focul, care a cuprins o suprafață de aproximativ 500 mp, a pornit cel mai probabil „ca urmare a efectului termic al curentului electric (cablu electric defect sau neizolat corespunzător)”. Mai simplu spus, un cablu s-a încălzit excesiv, iar căldura a aprins materiale combustibile din jur, declanșând incendiul.