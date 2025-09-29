ISU Prahova: Hotelul de la Bărcănești, unde a izbucnit incendiul, amendat în septembrie

Hotelul din Bărcănești unde, luni dimineață, a izbucnit incendiu violent a fost controlat și amendat de ISU Prahova. Două tinere, în vârstă de 21 de ani, respectiv 24 de ani, au fost găsite carbonizate. unde a izbucnit incendiul.

- Publicitate -

UPDATE: De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a anunțat, luni, că, „în data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei”.

„Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Opinii Voxpublica Republica Moldova a spus PAS Moscovei Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut un PAS uriaș în Europa. Aceasta nu este doar o știre, ci o lecție vie...

- Publicitate -

Menționăm faptul ca obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat ca operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale”, a precizat ISU Prahova.

Reamintim faptul că, luni dimineață, un incendiu violent a cuprins clădirea, iar două tinere în vârstă de 21 de ani, respectiv 24 de ani, au fost găsite carbonizate. (Detalii AICI)