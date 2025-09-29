De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly din Tătărani, în care două persoane și-au pierdut viața.

Vă reamintim că focul a izbucnit în jurul ore 07.00 și a cuprins acoperișul și etajul superior. La momentul izbucnirii incendiului, în hotel se aflau cinci persoane. Trei au reușit să salveze, iar două au murit.

„La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, ca urmare a efectului termic al curentului electric (cablu electric defect sau neizolat corespunzător)”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Trebuie precizat că proprietarul hotelului a fost sancționat cu 100.000 în urmă cu aproximativ două săptămâni pentru mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor.

Citește mai multe detalii aici: ISU Prahova: Hotelul de la Bărcănești, unde a izbucnit incendiul, amendat în septembrie

Cazul rămâne în atenția autorităților abilitate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.