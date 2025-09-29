Două femei carbonizate în urma incendiului de la Tătărani

O persoană a fost găsită carbonizată de pompieri în urma incendiului care a izbucnit în această dimineață la un hotel din Tătărani, de lângă Ploiești. Căutările continuă, informațiile inițiale transmise de autorități indicând

- Publicitate -

UPDATE: ISU Prahova a anunțat că a fost găsită și cea de a doua victimă carbonizată. „Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani”, a precizat ISU Prahova.

Știre inițială

Vă reamintim că un incendiu violent a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 07.00, la hotelul Daly din Tătărani.

Eveniment Incendiu violent la un hotel din Tătărani [FOTO] Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la un hotel de pe raza localității Tătărani, de lângă Ploiești. UPDATE: De la ce a luat...

- Publicitate -

Flăcările au cuprins acoperișul imobilului și etajul superior. La momentul izbucnirii incendiului, în interiorul hotelului se aflau cinci persoane, trei dintre acestea reușind să se salveze singure.

În jurul orei 09.40 ISU Prahova a anunțat că a în interior a găsit una dintre persoanele căutate, carbonizată.

Căutările celei de-a doua persoană dispărută continuă. Vom reveni cu detalii