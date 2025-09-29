Incendiu violent la un hotel din Tătărani [FOTO]

Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață la un hotel de pe raza localității Tătărani, de lângă Ploiești.

UPDATE: 10.19: ISU Prahova a anunțat că a fost găsită și cea de a doua victimă carbonizată. „Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani”, a precizat ISU Prahova.

UPDATE: 09.40: ISU Prahova a anunțat că o persoană a fost găsită carbonizată. (Detalii AICI)

Potrivit martorilor, focul a cuprins acoperișul hotelului Daly. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

„Pompierii militari prahoveni acționează, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la un operator economic (unitate de cazare) de pe raza comunei Bărcănești, satul Tătărani.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, o descarcerare, o autocisternă, 2 autoscări și un echipaj SMURD.

Din primele informații primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperișului.

De asemenea, se efectuează recunoaștere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Vom reveni cu detalii