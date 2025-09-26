Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură, la cerere, către spitale, creșe, grădinițe și școli din Ploiești. „De luni, Termo Ploiești este pregătită să furnizeze, la cerere, agent termic către toți clienții săi, inclusiv la blocuri”, a anunțat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

În ultimele zile s-a înregistrat, la Ploiești, un val de aer rece, fapt care a generat numeroase solicitări pentru furnizarea de agent termic din partea unor unități medicale și de învățământ.

„Deja către spitale, grădinițe, creșe și școli, care au solicitat furnizarea la agent termic, am început să livrăm energie termică.

De luni, Termo Ploiești este pregătită să furnizeze, la cerere, agent termic către toți clienții săi suntem pregătiți să furnizăm agent termic către toți clienții, inclusiv la blocuri”, a precizat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

Reamintim faptul că, potrivit legii, „începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 06,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de + 10ºC sau mai mici”.

La Ploiești, vremea s-a răcit semnificativ în ultimele zile, iar temperaturile minime au ajuns la 6…7 grade Celsius, situație care se va regăsi și în perioada următoare. (Detalii AICI)