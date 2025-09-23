Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou proiect care vizează urșii. Potrivit documentului, urșii vor putea fi împușcați direct dacă intră în localități. Legislația actuală presupune mai multe etape, uciderea animalelor sălbatice fiind posibilă doar în cazul celor considerate agresive, care rănesc sau ucid oameni.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice un proiect de ordonanță de urgență pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora.

Doar puii de urs vor mai fi relocați

Documentul, care poate fi accesat aici OUG, prevede că ”în situația în care prezența unui exemplar de urs este semnalată în intravilanul localităților, nu se aplică condiția gradualității, cu excepția puilor de urs mai mici de un an.”

Practic, urșii mai mari de un an, care ajung în intravilanul localităților, vor putea fi împușcați fără alte intervenții, precum tranchilizare și mutare.

În nota de fundamentare se arată că măsurile luate până în prezent nu au răspuns eficient problemei atacurilor unor exemplare de urs asupra persoanelor în intravilanul localităților. Iar prezenţa urșilor pe străzile localităților, în spaţii publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populaţiei este în continuă creştere.

De asemenea, se precizează că atacurile unor exemplare de urs asupra persoanelor și producerea de pagube materiale în gospodăriile populației sunt în continuă creștere.

Primarii susțin proiectul

În ultimii ani, urșii au ajuns în multe localități din Prahova, precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Telega, Măneciu, Izvoarele, Scorţeni, Comarnic și lista poate continua.

Contactat de Observatorul Prahovean, Ioan Grigore (PSD), primarul comunei Izvoarele, a declarat că susține acest demers.

”Este un proiect foarte bun, care sperăm să se și aplice. Urșii nu au ce căuta în intravilanul localităților. Au căpătat comportamente deviante, pun în pericol nu doar gospodăriile, ci și oamenii”.

Vânătorii sunt pregătiți

Adrian Dicu, președintele Asociației Județene a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Prahova, a declarat pentru Observatorul Prahovean că schimbarea legislației se impune având în vedere creșterea numărului de urși care ajung în localități.

”În zona gestionată de noi am avut numai anul acesta 194 de intervenții, unele în localități precum Valea Călugărească, Păulești, Plopeni, Vadu Săpat. Avem logistica necesară pentru aplicarea noilor prevederi. Am studiat proiectul și vom veni și noi cu propuneri” a transmis Adrian Dicu, președintele AJVPS Prahova.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii legate de acest proiect la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Biodiversiate, e-mail: [email protected].

