- Publicitate -

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou proiect care vizează urșii. Potrivit documentului, urșii vor putea fi împușcați direct dacă intră în localități. Legislația actuală presupune mai multe etape, uciderea animalelor sălbatice fiind posibilă doar în cazul celor considerate agresive, care rănesc sau ucid oameni.

- Publicitate -

Din articol

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice un proiect de ordonanță de urgență pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora.

Doar puii de urs vor mai fi relocați

Documentul, care poate fi accesat aici OUG, prevede că ”în situația în care prezența unui exemplar de urs este semnalată în intravilanul localităților, nu se aplică condiția gradualității, cu excepția puilor de urs mai mici de un an.”

Practic, urșii mai mari de un an, care ajung în intravilanul localităților, vor putea fi împușcați fără alte intervenții, precum tranchilizare și mutare.

Social

„Anotimpurile” lui Vivaldi, la filarmonica din Ploiești

Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pregătește pentru joi, 25 septembrie, un concert superb. Acesta aduce pe scena ploieșteană două lucrări originale și îndrăgite, care...
- Publicitate -

În nota de fundamentare se arată că măsurile luate până în prezent nu au răspuns eficient problemei atacurilor unor exemplare de urs asupra persoanelor în intravilanul localităților. Iar prezenţa urșilor pe străzile localităților, în spaţii publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populaţiei este în continuă creştere.

De asemenea, se precizează că atacurile unor exemplare de urs asupra persoanelor și producerea de pagube materiale în gospodăriile populației sunt în continuă creștere.

Primarii susțin proiectul

În ultimii ani, urșii au ajuns în multe localități din Prahova, precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Telega, Măneciu, Izvoarele, Scorţeni, Comarnic și lista poate continua.

- Publicitate -

Contactat de Observatorul Prahovean, Ioan Grigore (PSD), primarul comunei Izvoarele, a  declarat că susține acest demers.

”Este un proiect foarte bun, care sperăm să se și aplice. Urșii nu au ce căuta în intravilanul localităților. Au căpătat comportamente deviante, pun în pericol nu doar gospodăriile, ci și oamenii”.

Vânătorii sunt pregătiți

Adrian Dicu, președintele Asociației Județene a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Prahova, a declarat pentru Observatorul Prahovean că schimbarea legislației se impune având în vedere creșterea numărului de urși care ajung în localități.

”În zona gestionată de noi am avut numai anul acesta 194 de intervenții, unele în localități precum Valea Călugărească, Păulești, Plopeni, Vadu Săpat. Avem logistica necesară pentru aplicarea noilor prevederi. Am studiat proiectul și vom veni și noi cu propuneri” a transmis Adrian Dicu, președintele AJVPS Prahova.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii legate de acest proiect la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Biodiversiate, e-mail: [email protected].

Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom. Acestea sunt situate în zonele Sud și Vest din municipiu și...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

0
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
Exclusiv

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

2
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

1
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

4
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

2
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Târgul de Toamnă revine la Ploiești

0
Societatea Hale și Piețe SA organizează, în perioada 25...
Social

„Anotimpurile” lui Vivaldi, la filarmonica din Ploiești

0
Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pregătește pentru joi, 25...
Viața Prahovei

Cum va fi vremea în octombrie în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza...
Sport

Eugen Neagoe este noul antrenor al Petrolului

1
Petrolul Ploiești are un nou antrenor după plecarea lui...
Economic

De ce nu se poate circula pe A 7, între Mizil și Pietroasele

0
Autostrada Moldovei - A 7 nu poate fi folosită...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

Ștefan Vlăsceanu -
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...

Imagini cu lacul de acumulare Paltinu, scăzut din cauza secetei

Marius Nica -
Lipsa precipitațiilor din ultimele trei luni a redus considerabil...

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

Marius Nica -
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

Mihai Nicolae -
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
- Publicitate -

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

Marius Nica -
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

Corina Matei -
Dragoș State este un nume de care se leagă...

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

Alexandru Olteanu -
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

Roxana Tănase -
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean