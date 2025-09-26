Salată de icre retrasă din rafturile Kaufland

Kaufland anunță retragerea de la vânzare a produsului Salată de icre de crap 190 gr, produsă de Doripesco.

- Publicitate -

Lotul vizat are termenul de valabilitate: 20.10.2025. Potrivit avertismentului ANSVSA, retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes.

Producătorul și comerciantul solicită clienților să NU consume produsele cu termenul de

valabilitate/lotul sus menționat și să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare din care s-a achiziționat produsul până la data de 5 octomrbrie.

Ce este Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie Gram-pozitivă, care cauzează listerioza.

Administrație Au apărut noile ”insule ecologice” în Ploiești. Urmează camerele de supraveghere Ploieștiul este încă mult în urma marilor orașe din România la capitolul servicii publice. Spre exemplu, platformele de colectare a deșeurilor care arată ca...

- Publicitate -

Potrivit medicilor de la Regina Maria, un risc crescut îl reprezintă femeile însărcinate, nou-născuții, pacienții imunodeprimati sau persoanele cu afecțiuni, cum ar fi diabetul zaharat. Dacă este contactată în timpul sarcinii, infecția poate cauza avort. Prezența infecției înaintea sau în timpul nașterii poate determina listerioza neonatală.

Perioada de incubație variază între câteva zile și câteva săptămâni. Simptomele sunt dependente de poarta de intrare: oculară, cutanată, infecția amigdalelor, etc.

Complicatiile listeriozei sunt reprezentate de: septicemie, endocardită sau meningoencefalită. Listerioza poate afecta orice organ, pe cale limfatică sau hematogenă.