Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra unei substanțe chimice care se regăsește în produsele cosmetice.

Este vorba de ingredientul TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), care va fi interzis de la 1 septembrie la nivelul Uniunii Europene

Acesta este prezent în special în produsele pentru unghii: ojă semipermanentă, geluri UV etc.

Comisarii ANPC sfătuiesc consumatorii să verifice eticheta produselor cosmetice și să nu le mai cumpere dacă în lista de ingrediente figurează Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO.

