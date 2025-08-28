- Publicitate -

Substanță periculoasă în cosmetice. Avertismentul ANPC

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra unei substanțe chimice care se regăsește în produsele cosmetice.

Este vorba de ingredientul TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), care va fi interzis de la 1 septembrie la nivelul Uniunii Europene

Acesta este prezent în special în produsele pentru unghii: ojă semipermanentă, geluri UV etc.

Comisarii ANPC sfătuiesc consumatorii să verifice eticheta produselor cosmetice și să nu le mai cumpere dacă în lista de ingrediente figurează Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO.

Ministrul Apărării demontează fake news-ul întrării în război

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demontat știrile false potrivit cărora unii români sunt chemați pentru a merge „la război”, și a explicat că este...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Cel mai tare chitarist român vine la Republik Fest cu show-ul Queen simfonic

0
A doua ediție a festivalului Republik Fest Ploiești 2025...
Bătaie la Dumbrăvești. Tânăr de 17 ani, lovit cu bestialitate

0
Un adolescent de 17 ani, din comuna Dumbrăvești, a...
Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității

0
Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze...
Povestea lui Romeo Ștefan: Arbitru între viață și handbal

0
Romeo-Mihai Ștefan a crescut cu handbalul în sânge, apoi...
Minunea de la Aluniș: Lucrare gata înainte de termen, cu bani mai puțini

0
În România, cuvântul „proiect” vine, de obicei, la pachet...
Transfăgărășanul se va închide vineri pentru trei ore

0
Circulația pe Transfăgărășan se va închide vineri, 29 august,...
Când va fi gata și cât va costa centura de la Mizil

0
Costurile pentru realizarea variantei ocolitoare a orașului Mizil au...
Stimulente financiare pentru medicii care fac gărzi la Județean

0
Lipsa acută de medici de la Spitalul Județean de...
Cum va fi boicotată prima zi de școală, de către profesori, în Prahova

0
Profesorii din Prahova au ieșit, miercuri, în stradă, în...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

1
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
