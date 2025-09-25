- Publicitate -

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

Mihai Apostolache
Autor: Mihai Apostolache

Data:

Lasă un comentariu

Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere de 10% a subvenției de milioane de euro acordată partidelor parlamentare, în timp ce românii strâng cureaua, frustrarea nu doar crește, ci explodează! Nu e de mirare că partidele populiste domină sondajele de opinie – ele capitalizează pe o neîncredere justificată.

- Publicitate -

România, între taxe aberante și scumpiri nepermise

În timp ce romanii își numără fiecare leu pentru a rezista de la o lună la alta din cauza taxării aberante, inflației scăpate de sub control și creșterii nepermise a prețurilor, cei care ar trebui să ne conducă se războiesc pe funcții.

Este o palmă dată bunului simț: sondajele arată clar că majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită. O coaliție de guvernare care ignoră această realitate nu doar că se disociază de popor, dar îl și abandonează.

Statul eșuat: clientelism, incompetență, corupție

Românii simt că statul i-a părăsit. Simt că taxele și impozitele plătite cu sacrificii se pierd în „găuri negre”, nicidecum nu se regăsesc în servicii publice decente, spitale funcționale sau școli sigure.

Eveniment

Cum a fost prins un hoț dintr-un magazin Lidl din Ploiești

Un  bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a furat patru sticle de băuturi alcoolice dintr-un supermarket Lidl din Ploiești. Incidentul s-a produs miercuri,...
- Publicitate -

Sintagma de „stat eșuat” nu este doar o metaforă, ci o realitate dureroasă, alimentată de clientelism, incompetență și corupție. Ironia amară este că cel care a folosit-o pentru a-și sintetiza moștenirea de 10 ani beneficiază, în continuare, de privilegiile oferite de același stat.

Sărăcia ii alungă pe romani din propria casă

Conform statisticilor europene, țara noastră a ajuns pe primul loc în topul sărăciei. Această cifră nu este doar o statistică rece, ci o tragedie.

Nu este o întâmplare că tot mai mulți români doresc să părăsească țara. Plecarea lor nu este o opțiune, ci o ultimă soluție, un strigăt disperat al unui popor care nu mai găsește speranță și sprijin acasă. Oamenii nu pleacă de bine! Vrem o schimbare reală! Vrem o Românie care să țină la oamenii ei!

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

UPG Ploiești: cămin studențesc la standard de hotel

0
Unul dintre căminele Universității Petrol - Gaze din Ploiești...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

0
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Economic

Lista alimentelor cu adaos plafonat până pe 31 martie 2026

0
Guvernul a adoptat, astăzi, OUG prin care prelungește plafonarea...
Administrație

Primăria Ploiești începe să plătească datoria la Termo

0
Primăria Ploiești va începe să plătească, începând de astăzi,...
Eveniment

Nu mai sunt bani pentru salariile și pensiile militarilor

0
Ministerul Apărării Naționale nu mai are suficienți bani pentru...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

0
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

Corina Matei -
O ieșire de seară la un film reprezintă o...

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Redacția Observatorulph.ro -
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Mihai Nicolae -
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

Marius Nica -
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Convergența economică a României în context european

Redacția Observatorulph.ro -
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

Corina Matei -
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

Mihai Apostolache -
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Marius Nica -
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean