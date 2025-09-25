Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere de 10% a subvenției de milioane de euro acordată partidelor parlamentare, în timp ce românii strâng cureaua, frustrarea nu doar crește, ci explodează! Nu e de mirare că partidele populiste domină sondajele de opinie – ele capitalizează pe o neîncredere justificată.
România, între taxe aberante și scumpiri nepermise
În timp ce romanii își numără fiecare leu pentru a rezista de la o lună la alta din cauza taxării aberante, inflației scăpate de sub control și creșterii nepermise a prețurilor, cei care ar trebui să ne conducă se războiesc pe funcții.
Este o palmă dată bunului simț: sondajele arată clar că majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită. O coaliție de guvernare care ignoră această realitate nu doar că se disociază de popor, dar îl și abandonează.
Statul eșuat: clientelism, incompetență, corupție
Românii simt că statul i-a părăsit. Simt că taxele și impozitele plătite cu sacrificii se pierd în „găuri negre”, nicidecum nu se regăsesc în servicii publice decente, spitale funcționale sau școli sigure.
Sintagma de „stat eșuat” nu este doar o metaforă, ci o realitate dureroasă, alimentată de clientelism, incompetență și corupție. Ironia amară este că cel care a folosit-o pentru a-și sintetiza moștenirea de 10 ani beneficiază, în continuare, de privilegiile oferite de același stat.
Sărăcia ii alungă pe romani din propria casă
Conform statisticilor europene, țara noastră a ajuns pe primul loc în topul sărăciei. Această cifră nu este doar o statistică rece, ci o tragedie.
Nu este o întâmplare că tot mai mulți români doresc să părăsească țara. Plecarea lor nu este o opțiune, ci o ultimă soluție, un strigăt disperat al unui popor care nu mai găsește speranță și sprijin acasă. Oamenii nu pleacă de bine! Vrem o schimbare reală! Vrem o Românie care să țină la oamenii ei!