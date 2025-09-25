Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere de 10% a subvenției de milioane de euro acordată partidelor parlamentare, în timp ce românii strâng cureaua, frustrarea nu doar crește, ci explodează! Nu e de mirare că partidele populiste domină sondajele de opinie – ele capitalizează pe o neîncredere justificată.

- Publicitate -

România, între taxe aberante și scumpiri nepermise

În timp ce romanii își numără fiecare leu pentru a rezista de la o lună la alta din cauza taxării aberante, inflației scăpate de sub control și creșterii nepermise a prețurilor, cei care ar trebui să ne conducă se războiesc pe funcții.

Este o palmă dată bunului simț: sondajele arată clar că majoritatea românilor consideră că țara merge într-o direcție greșită. O coaliție de guvernare care ignoră această realitate nu doar că se disociază de popor, dar îl și abandonează.

Statul eșuat: clientelism, incompetență, corupție

Românii simt că statul i-a părăsit. Simt că taxele și impozitele plătite cu sacrificii se pierd în „găuri negre”, nicidecum nu se regăsesc în servicii publice decente, spitale funcționale sau școli sigure.

Eveniment Cum a fost prins un hoț dintr-un magazin Lidl din Ploiești Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a furat patru sticle de băuturi alcoolice dintr-un supermarket Lidl din Ploiești. Incidentul s-a produs miercuri,...

- Publicitate -

Sintagma de „stat eșuat” nu este doar o metaforă, ci o realitate dureroasă, alimentată de clientelism, incompetență și corupție. Ironia amară este că cel care a folosit-o pentru a-și sintetiza moștenirea de 10 ani beneficiază, în continuare, de privilegiile oferite de același stat.

Sărăcia ii alungă pe romani din propria casă

Conform statisticilor europene, țara noastră a ajuns pe primul loc în topul sărăciei. Această cifră nu este doar o statistică rece, ci o tragedie.

Nu este o întâmplare că tot mai mulți români doresc să părăsească țara. Plecarea lor nu este o opțiune, ci o ultimă soluție, un strigăt disperat al unui popor care nu mai găsește speranță și sprijin acasă. Oamenii nu pleacă de bine! Vrem o schimbare reală! Vrem o Românie care să țină la oamenii ei!