Campionatul Național de Badminton se desfășoară la Blejoi

Vineri, 26 septembrie 2025, a început Campionatul Național de Badminton, categoria Elite. Acesta este organizat de Clubul Sportiv Comuna Berceni și se desfășoară în Sala Polivalentă din Blejoi. Potrivit site-ului Federației Române de Badminton, competiția este înregistrată și se va desfășura la categoria seniori, pe echipe.

Programul competiției:

Vineri, 26 septembrie:

10:00-12:30,

16:00-18:30

Sâmbătă, 27 septembrie:

10:00-13:00,

16:00-18:30

Duminică: 28 septembrie, de la ora 10:00, încep meciurile decisive!

„Cei mai buni dintre cei buni se vor înfrunta într-o competiție spectaculoasă, iar Comuna Berceni este mândră să fie reprezentată de o echipă de sportivi de performanță, cu rezultate de top pe plan național și internațional”, au anunțat reprezentanții Primăriei Berceni.

În acest fel este lansată o invitație către toți iubitorii acestui sport și către cei interesați, de a asista, mai ales în ziua de duminică, 28 septembrie, la o demonstrație de performanță în badminton la nivel înalt.

„Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi și să susținem împreună excelența prin sport!”, au mai transmis reprezentanții primăriei.

În 2024, Campionatul Național Echipe Seniori (Elite), s-a desfășurat la Iași.