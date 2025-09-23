- Publicitate -

”Nu am refuzat investitori la Petrolul!” Interviu cu Cristian Fogarassy, vicepreședintele clubului

Marius Nica
Autor: Marius Nica

În ultimele zile, oficialii Petrolului Ploiești au fost acuzați, pe rețelele de socializare, că au blocat discuțiile privind o eventuală cedare a clubului către un grup de investitori. Informația a fost lansată de către agenta de jucatori Liubliana Nedelcu, cea care a susținut că a înaintat o scrisoare de intenție, rămasă însă fără răspuns.
Clubul, în schimb, prin vocea vicepreședintelui Cristian Fogarassy, cel prin care s-au purtat discuțiile, vine cu o altă variantă. „Am primit un document fără antet, fără vreun nume de companie, de firmă, ceva care să ne arate cu cine urma să stăm de vobă! Iar când am cerut detalii suplimentare n-am mai primit niciun răspuns!”, spune oficialul „galben-albaștrilor”, într-un interviu pentru Observatorulph.ro.

Reporter: Domnule Fogarassy, au apărut, recent, unele zvonuri, cum că există interes pentru preluarea clubului, dar că nu sunteti dispuși să va așezați la masa negocierilor.

Cristian Fogarassy: Haideți să lămurim lucrurile, pentru că înțeleg că s-a propagat pe rețelele de socializare o informație deformată, plecată de la doamna Liubliana Nedelcu. Care a fost, de fapt, realitatea? În luna august, doamna Nedelcu m-a contactat și mi-a spus că are pe cineva interesat să preia Petrolul. Am zis, ok!, hai să stabilim în prima fază o videoconferință, să vedem cu cine stăm de vorbă.

Si a existat acea întâlnire on-line?

Da, a existat, doar că persoanele care au participat la întâlnire, străini, nu români, și care, teoretic, erau interesate să se implice la Petrolul Ploiești, nu mi-au lăsat impresia că ar ști cine suntem sau că sunt foarte în temă cu ceea ce trebuie să discutăm. Ca să mergem, totuși, mai departe, le-am solicitat să ne trimită o scrisoare de intenție, ca să avem o idee mai clară legată de dorința lor.

Înțelegem că acea scrisoare de intenție există și v-a fost înaintată, dar că nu ați mai răspuns…

Noi nu am mai răspuns? Am primit, ce-i drept, un document, care nu conținea, însă, nici un element care să-i confere un caracter oficial. Nu avea vreun antet, nu scria pe nicăieri vreun nume de firmă, de companie, ceva care să ne arate și nouă cu cine urma să vorbim! Avea o simplă semnătură, a unei persoane fizice, și atât!

Ca urmare, după ce am lecturat documentul, i-am scris doamnei Nedelcu și i-am solicitat cîteva informații de bun simț: să știm și noi cu cine negociem, să ne trimită o prezentare a companiei pe care o reprezintă, să ne precizeze dacă au experiență în management sportiv, dacă sunt sau au mai fost acționari și la alte cluburi și cam care ar fi viziunea lor pentru următorii 5 ani în ceea ce privește FC Petrolul Ploiești.

Am rămas, însă, doar cu un „seen” pe WhatsApp, pentru că aceea a fost ultima mea discuție cu doamna Nedelcu și nici până în ziua de astăzi nu am mai primit vreo veste! Deci, cine nu a mai răspuns până la urmă? Repet, există proba la ceea ce spun și de aceea v-am și pus-o la dispoziție, ca să nu se creadă că ascundem ceva.

În concluzie, lucrurile sunt închise?

Ca să le închidem, trebuia să fi și deschis ceva! Ori, după cum v-am spus, nu au existat decât niște tatonări și nu am ajuns să discutăm concret. De aceea nu înțeleg de ce ni se reproșează nouă că nu am fost deschiși la negocieri, câtă vreme nu am făcut altceva decât să cerem să știm cu cine ne așezăm la masă! Cum altfel am putea să protejăm interesele clubului și să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în alte situații, gen Cortacero la Dinamo?

Totuși, ca să lămurim această discuție, dacă există cineva interesat să preia clubul sunteți dispuși să discutați?

Bineînțeles, și am spus asta de fiecare dată! Oricine vrea să vină și să implice sub o formă sau alta, chiar să preia clubul cu totul, este binevenit! Doar că, din păcate, până acum nu a fost nimeni interesat, în ciuda a ceea ce spune unul sau altul.

Noi am venit din București să susținem echipa, dar din păcate nu s-au găsit oameni cu putere financiară și din Prahova, pentru că, până la urmă, echipa se numește Petrolul Ploiești, nu București!

Dar, ne zbatem în continuare să ținem Petrolul în viață în prima ligă, deși nu primim ajutor de la nimeni. Până acum nici de la autoritățile locale, chiar dacă aceasta a fost una dintre promisiunile pe care le-am primit în momentul în care ne-am implicat în acest club.

