Mii de copaci plantați la Ploiești. Unde pot fi depuse cereri

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a lansat un plan de plantare arbori și arbuști în perioada toamnă 2025 – primăvara 2026. Peste 2.300 de arbori vor fi plantați pe raza municipiului în zonele unde au fost efectuate doborâri de arbori. Suplimentar, aproximativ 180.000 de plante decorative și fire de gard viu vor decora Ploieștiul.

- Publicitate -

SGU Ploiești a anunțat, vineri, lansarea Planului de Plantare Arbori și Arbuști Toamnă 2025 Primăvară 2026, o inițiativă menită să revitalizeze spațiile verzi ale orașului.

Peste 2.300 de arbori pantați la Ploiești

„Începând din această toamnă și până în primăvara anului viitor, vor fi plantați 2.371 de arbori în zonele publice unde s-au efectuat doborâri, dar și în alte spații identificate cu deficit de vegetație.

Respectăm astfel prevederile legale care impun plantarea a doi arbori pentru fiecare copac doborât, numărul arborilor uscați doborâți până în prezent fiind de 1027.

Eveniment Tânărul care fura banii de tips a fost reținut Principalul suspect în cazul furturilor banilor de tips lăsați în cafenele din Ploiești și Prahova a fost reținut pentru 24 de ore. Este vorba...

- Publicitate -

În cadrul aceluiași program, vor fi adăugate și aproximativ 180.000 de plante decorative și fire de gard viu, contribuind la un oraș mai verde, mai sănătos și mai plăcut pentru toți ploieștenii”, a precizat SGU Ploiești.

Program pilot cu asociațiile de proprietari

În cadrul Planului de Plantare Arbori și Arbuști 2025–2026, SGU Ploiești răspunde cu deschidere cererilor venite din partea Asociațiilor de Proprietari care doresc să contribuie la înfrumusețarea spațiilor din jurul imobilelor, prin plantarea de material vegetal.

Formularul de solicitare poate fi descărcat de aici https://sguploiesti.ro/…/2018/05/cerere-asociatii_GDPR.pdf

- Publicitate -

Astfel, asociațiile de proprietari vor avea posibilitatea să sprijine acțiunea SGU, cel puțin la capitolul întreținerea gradului viu din jurul blocurilor.

„Ca suport logistic, am încercat, pentru prima dată, să cooptăm și asociațiile de proprietari, fiind vorba de un volum mare de arbori și arbuști care vor fi plantați la nivelul municipiului Ploiești.

Lansăm această invitație asociațiilor de proprietari să ne sprijine, în special legat de udarea gardului viu, în anumite zone, iar aici mă refer la aleile dintre blocuri, care nu permit accesul cisternelor cu ajutorul cărora să facem acest lucru”, ne-a declarat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești.

Administrație Cât e amenda la Ploiești dacă arunci coji de semințe pe jos Ploieștiul nu este un oraș curat dar poate deveni dacă se va începe aplicarea sancțiunilor pentru murdărirea domeniului public. Doze de băuturi aruncate acolo...

- Publicitate -

Ce arbori și arbuști vor fi plantați la Ploiești

Pe lista arborilor care vor fi plantați la Ploiești figurează frasinul, salcia, plopul, Albitzia, castanul, mesteacănul, stejarul, catalpa, teiul, Paulownia, molidul, dar și arborii rășinoși și arborii ornamentali.

La capitolul arbuști, de pe listă nu lipsesc hibicus, fortizia, thuya, juniperus, dar nici trandafirii altoiți și liliacul, precum și buxus și wisteria (glicina).

Reamintim faptul că SGU Ploiești deține o imensă peinieră în zona de Est a municipiului. (Detalii AICI).

- Publicitate -

La câțiva doar câțiva kilometri de zona centrală, în Cartierul Mihai Bravu, există pepiniera dentrologică a SGU Ploiești, care se întinde pe 11,3 hectare. De aici ajung, arborii și arbuștii care vor fi plantați pe raza municipiului.