Cum arată noile insule ecologice. Ploieștiul riscă să piardă finanțarea

Ploieștiul are în derulare un proiect, finanțat prin PNRR, privind amplasarea a 200 de insule ecologice pentru depozitarea deșeurilor. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, joi, că a început montarea noilor insule ecologice. Vestea tristă este că, potrivit edilului, „există posibilitatea unei surprize neplăcute: tăierea de către Guvern a fondurilor pentru proiect”.

La Ploiești a început montarea noilor insule ecologice pentru colectarea deșeurilor. Anunțul a fost făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), care a precizat că o insulă ecologică are 5 containere pentru 5 fracții diferite de deșeuri: reziduale, biodegradabile, plastic/metal, hârtie/carton și sticlă.

„Proiectul, finanțat prin PNRR, prevede mnontarea a aproape 200 de insule ecologice. Noi am început montarea acestora, deși există posibilitatea unei suprize neplăcute: tăierea de către Guvern a fondurilor pentru proiect (în contextul în care Guvernul a anunțat că va taia mult din finanțările prin PNRR). Sper să nu fie cazul, dar nu am primit nicio informare concretă până acum.

În pregătirea instalării insulelor, SGU a turnat aproape 70 de platforme betonate pe care vor fi așezate noile containere. Vom continua și cu celelalte 130 de platforme necesare dacă avem siguranța că nu ni se taie finanțarea.

Asociațiile de proprietari vor primi în următoarele săptămâni și cartele electronice cu care vor putea accesa aceste insule ecologice. Până atunci, accesul este liber.

Este extrem de important ca cetățenii să nu mai arunce gunoaiele lângvă containere sau aiurea pe stradă sau pe spațiul verde, altfel le vom fi instalat degeaba. Avem și datorii colective pentru a avea un oraș curat în care să ne simțim bine. Hai să facem un efort comun pentru un oraș curat”, a anunțat, pe Facebook, Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Joi, la Ploiești vor fi instalate 7 insule ecologie, urmând ca vineri8, 26 septembrie, să fie amplasate alte trei insule ecologice.