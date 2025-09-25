De ce seacă lacurile de acumulare din Prahova – Observatorul Prahovean LIVE

Foto sursă: Facebook - Insulă ecologică la Ploiești -intersecția dintre Constantin Brezeanu și Moș Ion Roată

Cum arată noile insule ecologice. Ploieștiul riscă să piardă finanțarea

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Ploieștiul are în derulare un proiect, finanțat prin PNRR, privind amplasarea a 200 de insule ecologice pentru depozitarea deșeurilor. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, joi, că a început montarea noilor insule ecologice. Vestea tristă este că, potrivit edilului, „există posibilitatea unei surprize neplăcute: tăierea de către Guvern a fondurilor pentru proiect”.

La Ploiești a început montarea noilor insule ecologice pentru colectarea deșeurilor. Anunțul a fost făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), care a precizat că o insulă ecologică are 5 containere pentru 5 fracții diferite de deșeuri: reziduale, biodegradabile, plastic/metal, hârtie/carton și sticlă.

„Proiectul, finanțat prin PNRR, prevede mnontarea a aproape 200 de insule ecologice. Noi am început montarea acestora, deși există posibilitatea unei suprize neplăcute: tăierea de către Guvern a fondurilor pentru proiect (în contextul în care Guvernul a anunțat că va taia mult din finanțările prin PNRR). Sper să nu fie cazul, dar nu am primit nicio informare concretă până acum.

În pregătirea instalării insulelor, SGU a turnat aproape 70 de platforme betonate pe care vor fi așezate noile containere. Vom continua și cu celelalte 130 de platforme necesare dacă avem siguranța că nu ni se taie finanțarea.

Locuri de Muncă

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești face angajări

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești, prin intermediul Best Personal Services, face angajări. Posturile scoase la concurs sunt de supraveghetor muncitori administrativi și maistru energetician...
Asociațiile de proprietari vor primi în următoarele săptămâni și cartele electronice cu care vor putea accesa aceste insule ecologice. Până atunci, accesul este liber.

Este extrem de important ca cetățenii să nu mai arunce gunoaiele lângvă containere sau aiurea pe stradă sau pe spațiul verde, altfel le vom fi instalat degeaba. Avem și datorii colective pentru a avea un oraș curat în care să ne simțim bine. Hai să facem un efort comun pentru un oraș curat”, a anunțat, pe Facebook, Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Joi, la Ploiești vor fi instalate 7 insule ecologie, urmând ca vineri8, 26 septembrie, să fie amplasate alte trei insule ecologice.

  1. Brasovul le desfiinteza si noi orasul Ploiesti abia dorim sa le infiintam! Nu ne mai trebuie nimic pe credit, sa avem bani sa trecem iarna 2025-2026 si sa platim salariile la functionarii din Primarie si administratie, ……!

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
